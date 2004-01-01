Новость партнера: CP Food отказывается от использования антибиотиков

В супермаркетах Бангкока теперь продаются куры в упаковках с надписью «без антибиотиков», что отражает растущую мировую обеспокоенность ситуацией с использованием противомикробных препаратов в кормах для животных, пишет газета.



Два крупнейших производителя мяса птицы в Таиланде, Charoen Pophkan Food и Betagro решили прекратить использование антибиотиков для стимулирования роста своей птицы. Хотя Betagro все еще использует антибиотики для лечения цыплят на своих фермах, компания планирует перейти на природные альтернативы.



На это решение повлияли социальные кампании, организованные тайскими и международными группами потребителей, которые подтолкнули крупнейшие сети общественного питания, такие как McDonalds, Subway и KFC, полностью отказаться от продукции с антибиотиками и разрешить независимым инспекторам проверки на своих производственных линиях.



Хотя кампании были сосредоточены на международных сетях, они также оказали влияние в самом Таиланде, где организация по защите прав потребителей заявила о необходимости проведения выборочных лабораторных проверок мяса птицы, которое продается в ресторанах быстрого питания.



Таиланд продвигает свои продукты питания на мировом рынке и в настоящее время является третьим по величине в мире экспортером домашней птицы. Тайская птица попадает главным образом на столы жителей Японии и Европейского союза. Сам ЕС запретил использование антибиотиков в качестве стимулятора роста у сельскохозяйственных животных во всех государствах-членах ЕС в 2006 году.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из самых серьезных глобальных угроз для здоровья человека и безопасности пищевых продуктов. Каждый год 480 тысяч человек в мире заболевают пневмонией, вызванной микробами, устойчивыми к антибиотикам. Микробная резистентность также приводит к осложнениям при лечении ВИЧ и малярии и увеличивает риск при хирургическом вмешательстве и проведении химиотерапии.



Примером смертельной бактерии, на которую не влияют даже самые сильные антибиотики, является штамм Klebsiella pneumoniae.



Министерства здравоохранения Таиланда оценило потери для экономики страны из-за роста резистентности бактерий к антибиотикам в 1,2 млрд долл. США в год и считает, что основными причинами проблемы являются непосредственное использование антибиотиков людьми и потребление ими мяса, содержащего антимикробные препараты.



ReAct, шведская фармацевтическая компания, предупреждает, что в ближайшие годы эта проблема, вероятно, возрастет из-за увеличения потребления мяса, особенно в Китае, Индии, Индонезии и Вьетнаме.



По мнению генерального директора компании FeedLand Group Петра Канардова отказ крупнейших мировых производителей от использования антибиотиков в нетерапевтических целях это закономерный процесс, который рано или поздно проявится и у нас в стране. «Большинство крупных производителей уже понимают, что им придется искать альтернативные способы контроля патогенной микрофлоры, когда в России наконец будет принято соответствующее законодательство. В соответствии разработанной Минздравом со стратегией предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу запрет на использование кормовых антибиотиков, а также ряда дезинфицирующих средств для животноводства в России планируется ввести в 2019 году. К этому времени, у каждого производителя должно быть сформировано полное понимание принципов у условий выращивания животных без использования антибиотиков», считает эксперт.



В настоящее время, ряд ведущих российских компаний уже успешно протестировали различные подходы позволяющие либо отказаться, либо существенно сократить применение антибиотических препаратов. По оценкам экспертов, одним из самых эффективных и безопасных способов контроля патогенной микрофлоры, с точки зрения экологических последствий, а также воздействия на здоровье персонала, являются твердые соли органических кислот, позволяющие эффективно бороться с рядом болезнетворных организмов, при этом не подвергая опасности оборудование и персонал предприятия. Одним из мировых лидеров по производству и внедрению таких кормовых добавок является немецкая компания ADDCON представляющая на российском рынке продукты Formi NDF — диформиат натрия, и ADDCON Superfine — смесь солей органических кислот в высокой концентрации.

