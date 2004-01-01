Партнерский материал: CLAAS: Замминистр сельского хозяйства РФ участвовал в подписании соглашения о поставке техники CLAAS в ЗАО «Залесское молоко»

На церемонии подписания контракта присутствовал посетивший выставочный стенд CLAAS первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он отметил, что реализация данного проекта придаст российскому молочному производству дополнительный импульс для перехода на новый качественный уровень.



«С компанией CLAAS мы начали сотрудничество с 2015 года, когда приобрели первый комбайн LEXION 770 TERRA TRAC и два трактора XERION, — рассказывает генеральный директор ЗАО «Залесское молоко» Роман Уютов. — В последствии в связи с возросшей производительностью комбайнов наши погрузчики перестали справляться на приемке зерна, и телескопический погрузчик SCORPION 9055 оказался очень кстати. Помимо высоких показателей производительности и надежности приобретенной техники мы оценили ответственный и индивидуальный подход компании и дилера к обеспечению сервисного обслуживания, оперативную реакцию на возникающие потребности в запасных частях. Применяемая на комбайнах LEXION технология полугусеничного хода особенно актуальна для нашего региона, поскольку в сезон активных сельскохозяйственных работ достаточно часто бывает влажная, дождливая погода и колесные комбайны в таких условиях, как в 2017 году, просто не смогли работать на полях Калининградской области. Поэтому у нас проблем с выполнением уборочных работ не было. Мы справились у себя и до сих пор помогаем соседям с уборкой сои и кукурузы».



Роман Уютов также добавил, что первоначально компания планировала постепенно обновлять свой парк техники, но тот уровень рентабельности, которую обеспечивают комбайны и трактора CLAAS позволили пересмотреть планы и увеличить парк техники хозяйству уже сегодня.



«Участие в выставках, особенно в такой авторитетной и популярной у аграриев, как Agritechnica, дает нам уникальную возможность напрямую общаться с клиентами со всего мира, слышать их пожелания и впечатления от работы техники CLAAS. Для нас, как производителя, это очень важно — ориентируясь именно на потребности клиентов, мы разрабатываем и совершенствуем наши продукты. Таким образом, мы не только становимся ближе к аграриям, мы сами постоянно развиваемся и растем. Я вдвойне рад, что в этом году наше общение с клиентами привело к заключению значимой для обоих сторон сделки. Я желаю компании «Залесское молоко» достичь новых высот в бизнесе вместе с техникой CLAAS!» — отметил руководитель направления по сбыту и маркетинга концерна CLAAS Бернд Людевиг.

