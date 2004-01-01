Новость партнера: AGCO получила 17 престижных наград в рамках выставки Agritechnica 2017

Корпорация AGCO (NYSE: AGCO), мировой производитель сельскохозяйственного оборудования, была удостоена особого внимания и получила 17 ключевых наград на выставке Agritechnica 2017, которая прошла в Ганновере в ноябре. На основании решения технических экспертов и мнения аудитории корпорация AGCO стала обладателем наибольшего количества наград в сравнении с остальными участниками — производителями сельскохозяйственной техники.
«Присуждение нам таких значимых наград говорит о признании наших усилий по разработке высокотехнологичных решений для фермеров, которые кормят весь мир, — отметил Мартин Рихенхаген (Martin Richenhagen), глава совета директоров, президент и генеральный директор корпорации AGCO. — Крупные инвестиции корпорации AGCO в научно-исследовательские разработки позволяют нашим брендам развивать инновации и технологии, которые были отмечены наградами. Мы гордимся, что в индустрии и среди клиентов наши усилия были оценены по достоинству».
Корпорация AGCO получила следующие награды:
1. Серебряная медаль: система разгрузки зерна GSI FlexWave Grain Silo Unloading System
2. Серебряная медаль: Fendt e100 Vario
3. Серебряная медаль: система Fendt VarioPull
4. Серебряная медаль: комбайн для уборки урожая IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)
5. Серебряная медаль: Fendt MARS/Xaver Mobile Agricultural Robot Swarms
6. Серебряная медаль: Fendt/AGCO agrirouterTM
7. «Трактор 2018 года», категория «Лучшая специальная техника»: Fendt 211 V Vario
8. «Трактор 2018 года»: Valtra Versu T254 SmartTouch
9. «Трактор 2018 года», категория «Лучший дизайн»: Valtra Versu T254 с интерфейсом SmartTouch
10. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 5709 Dyna 4
11. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 3710
12. Финалист «Трактор 2018 года»: Valtra A114
13. «Машина года», категория «Комбайн»: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)
14. «Машина года», приз зрительских симпатий: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)
15. «Машина года», категория «Трактор XXL»: Fendt 900 Vario MT
16. «Машина года», категория «Трактор высшего класса»: Valtra T Series с интерфейсом SmartTouch
17. Agromarketing 2017, финалист премии: рекламная кампания Fendt IDEAL