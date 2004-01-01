 Новость партнера: AGCO получила 17 престижных наград в рамках выставки Agritechnica 2017 — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
58.812
eur
69.778
moex
2119.42
brent
62.93
пшеница
438.6
сахар
14.98

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера: AGCO получила 17 престижных наград в рамках выставки Agritechnica 2017
Декабрь 2017
Корпорация AGCO снова стала одним из самых успешных производителей среди всех участников выставки благодаря количеству полученных инновационных наград

Корпорация AGCO (NYSE: AGCO), мировой производитель сельскохозяйственного оборудования, была удостоена особого внимания и получила 17 ключевых наград на выставке Agritechnica 2017, которая прошла в Ганновере в ноябре. На основании решения технических экспертов и мнения аудитории корпорация AGCO стала обладателем наибольшего количества наград в сравнении с остальными участниками — производителями сельскохозяйственной техники.

«Присуждение нам таких значимых наград говорит о признании наших усилий по разработке высокотехнологичных решений для фермеров, которые кормят весь мир, — отметил Мартин Рихенхаген (Martin Richenhagen), глава совета директоров, президент и генеральный директор корпорации AGCO. — Крупные инвестиции корпорации AGCO в научно-исследовательские разработки позволяют нашим брендам развивать инновации и технологии, которые были отмечены наградами. Мы гордимся, что в индустрии и среди клиентов наши усилия были оценены по достоинству».

Корпорация AGCO получила следующие награды:

DLG AGRITECHNICA 2017 INNOVATION AWARDS

1. Серебряная медаль: система разгрузки зерна GSI FlexWave Grain Silo Unloading System

2. Серебряная медаль: Fendt e100 Vario

3. Серебряная медаль: система Fendt VarioPull

4. Серебряная медаль: комбайн для уборки урожая IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)

5. Серебряная медаль: Fendt MARS/Xaver Mobile Agricultural Robot Swarms

6. Серебряная медаль: Fendt/AGCO agrirouterTM

ТРАКТОР ГОДА 2018 (TRACTOR OF THE YEAR 2018)

7. «Трактор 2018 года», категория «Лучшая специальная техника»: Fendt 211 V Vario

8. «Трактор 2018 года»: Valtra Versu T254 SmartTouch

9. «Трактор 2018 года», категория «Лучший дизайн»: Valtra Versu T254 с интерфейсом SmartTouch

10. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 5709 Dyna 4

11. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 3710

12. Финалист «Трактор 2018 года»: Valtra A114

МАШИНА ГОДА 2018 (MACHINE OF THE YEAR 2018)

13. «Машина года», категория «Комбайн»: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)

14. «Машина года», приз зрительских симпатий: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)

15. «Машина года», категория «Трактор XXL»: Fendt 900 Vario MT

16. «Машина года», категория «Трактор высшего класса»: Valtra T Series с интерфейсом SmartTouch

АГРОМАРКЕТИНГ 2017

17. Agromarketing 2017, финалист премии: рекламная кампания Fendt IDEAL

Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией