Новость партнера: AGCO получила 17 престижных наград в рамках выставки Agritechnica 2017

Корпорация AGCO (NYSE: AGCO), мировой производитель сельскохозяйственного оборудования, была удостоена особого внимания и получила 17 ключевых наград на выставке Agritechnica 2017, которая прошла в Ганновере в ноябре. На основании решения технических экспертов и мнения аудитории корпорация AGCO стала обладателем наибольшего количества наград в сравнении с остальными участниками — производителями сельскохозяйственной техники.



«Присуждение нам таких значимых наград говорит о признании наших усилий по разработке высокотехнологичных решений для фермеров, которые кормят весь мир, — отметил Мартин Рихенхаген (Martin Richenhagen), глава совета директоров, президент и генеральный директор корпорации AGCO. — Крупные инвестиции корпорации AGCO в научно-исследовательские разработки позволяют нашим брендам развивать инновации и технологии, которые были отмечены наградами. Мы гордимся, что в индустрии и среди клиентов наши усилия были оценены по достоинству».



Корпорация AGCO получила следующие награды:



1. Серебряная медаль: система разгрузки зерна GSI FlexWave Grain Silo Unloading System



2. Серебряная медаль: Fendt e100 Vario



3. Серебряная медаль: система Fendt VarioPull



4. Серебряная медаль: комбайн для уборки урожая IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)



5. Серебряная медаль: Fendt MARS/Xaver Mobile Agricultural Robot Swarms



6. Серебряная медаль: Fendt/AGCO agrirouterTM



7. «Трактор 2018 года», категория «Лучшая специальная техника»: Fendt 211 V Vario



8. «Трактор 2018 года»: Valtra Versu T254 SmartTouch



9. «Трактор 2018 года», категория «Лучший дизайн»: Valtra Versu T254 с интерфейсом SmartTouch



10. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 5709 Dyna 4



11. Финалист «Трактор 2018 года»: Massey Ferguson 3710



12. Финалист «Трактор 2018 года»: Valtra A114



МАШИНА ГОДА 2018 (MACHINE OF THE YEAR 2018)

13. «Машина года», категория «Комбайн»: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)



14. «Машина года», приз зрительских симпатий: IDEAL (Fendt и Massey Ferguson)



15. «Машина года», категория «Трактор XXL»: Fendt 900 Vario MT



16. «Машина года», категория «Трактор высшего класса»: Valtra T Series с интерфейсом SmartTouch



АГРОМАРКЕТИНГ 2017

17. Agromarketing 2017, финалист премии: рекламная кампания Fendt IDEAL

