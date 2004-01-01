 Новость партнера: Техника Ростсельмаш вступила на землю Парагвая — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера: Техника Ростсельмаш вступила на землю Парагвая
Декабрь 2017
Компания Ростсельмаш представила российское аграрное машиностроение на специализированной выставке AgroDinamica Colonias Unidos, которая завершила работу в Парагвае
Фото: Ростсельмаш

Сельхозтоваропроизводителям латиноамериканской страны были продемонстрированы зерноуборочный комбайн TORUM 750, кормоуборочный комбайн RSM 1401, пресс-подборщик тюковый Tukan, грабли Kolibri, косилка Berkut.

- Наш стенд пользовался активным вниманием со стороны местных фермеров и аграриев из приграничных государств Латинской Америки, — рассказывает представитель Ростсельмаш, работавший на экспозиции. — Уже в первый день выставки мы провели плодотворные переговоры с потенциальными партнерами — дилерами и клиентами.

По словам представителя Ростсельмаш, сельхозтоваропроизводители Парагвая отметили отличные технические характеристики машин из России и их доступную стоимость. По отзывам руководителей хозяйств, посетивших стенд, покупка предлагаемых российскими машиностроителями комбайнов, кормоуборочных машин может стать для них удачной инвестицией в развитие бизнеса.

По итогам AgroDinamica Colonias Unidos оба комбайна — и TORUM 750, и RSM 1401, другая техника Ростсельмаш остались в стране для дальнейшей передачи фермерам Парагвая.

Ростсельмаш участвовал в AgroDinamica Colonias Unidos в составе делегации российских деловых кругов по приглашению Минпромторга РФ и ассоциации «Росспецмаш». Эксперты Парагвая и России видят большие перспективы партнерства двух стран в области специализированного машиностроения.

- Предыдущая бизнес-миссия показала, что Парагвай очень заинтересован в приобретении продукции специализированного машиностроения из России. Местные предприниматели рассматривают возможность приобретения комбайнов, тракторов, опрыскивателей, другой техники и оборудования, — сообщает представитель ассоциации «Росспецмаш».

По оценкам экспертов, в перспективе российские машиностроители могут занять до 15−18% рынка сельхозтехники в Парагвае.

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