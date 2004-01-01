Новость партнера: Техника Ростсельмаш вступила на землю Парагвая

Сельхозтоваропроизводителям латиноамериканской страны были продемонстрированы зерноуборочный комбайн TORUM 750, кормоуборочный комбайн RSM 1401, пресс-подборщик тюковый Tukan, грабли Kolibri, косилка Berkut.



- Наш стенд пользовался активным вниманием со стороны местных фермеров и аграриев из приграничных государств Латинской Америки, — рассказывает представитель Ростсельмаш, работавший на экспозиции. — Уже в первый день выставки мы провели плодотворные переговоры с потенциальными партнерами — дилерами и клиентами.



По словам представителя Ростсельмаш, сельхозтоваропроизводители Парагвая отметили отличные технические характеристики машин из России и их доступную стоимость. По отзывам руководителей хозяйств, посетивших стенд, покупка предлагаемых российскими машиностроителями комбайнов, кормоуборочных машин может стать для них удачной инвестицией в развитие бизнеса.



По итогам AgroDinamica Colonias Unidos оба комбайна — и TORUM 750, и RSM 1401, другая техника Ростсельмаш остались в стране для дальнейшей передачи фермерам Парагвая.



Ростсельмаш участвовал в AgroDinamica Colonias Unidos в составе делегации российских деловых кругов по приглашению Минпромторга РФ и ассоциации «Росспецмаш». Эксперты Парагвая и России видят большие перспективы партнерства двух стран в области специализированного машиностроения.



- Предыдущая бизнес-миссия показала, что Парагвай очень заинтересован в приобретении продукции специализированного машиностроения из России. Местные предприниматели рассматривают возможность приобретения комбайнов, тракторов, опрыскивателей, другой техники и оборудования, — сообщает представитель ассоциации «Росспецмаш».



По оценкам экспертов, в перспективе российские машиностроители могут занять до 15−18% рынка сельхозтехники в Парагвае.

