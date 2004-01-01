Партнерский материал: IX Международная аграрная конференция ГДЕ МАРЖА 2018

9-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.



Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!



В течение восьми предыдущих лет «Где Маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран.



В феврале-2018, как и в предыдущие годы, основными чертами Конференции станут:



- исключительно насыщенная и злободневная Программа;

- наиболее квалифицированные выступающие;

- авторитетные спонсоры;

- высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;

- представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;

- участие высокопоставленных государственных лиц.



Общая цель Конференции: предоставить возможность с.-х. товаропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы.



Как всегда, на Конференции 2018 г. предполагаются выступления:



- Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор

- Технологических лидеров отрасли

- Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса

- Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

