JCB 541−70 Agri Pro предназначен для выполнения таких работ, как погрузка и перемещение силоса, сенажа и навоза, подгребание и уборка кормов. Одной из главных особенностей новинки является гибридная трансмиссия JCB DualTech VT, которая сочетает в себе преимущества гидромеханической и гидростатической трансмиссий. Гидростатический привод обеспечивает превосходные показатели управляемости в диапазоне низких скоростей (до 19 км/ч), а привод PowerShift — высокий КПД и возможности буксировки в режиме высоких скоростей (40 км/ч).



JCB DualTech VT способствует максимальной производительности и экономичности машины независимо от сферы ее применения. По сравнению с техникой других производителей продолжительность рабочего цикла JCB 541−70 Agri Pro меньше на 25% при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и на 16% — при буксировке по дорогам. А гидросистема Smart Hydraulics собственного производства обеспечивает снижение расхода топлива на 15% по сравнению с аналогами на рынке при перемещении такого же количества материала.



За счет укороченного цикла рабочей гидравлики (регенерации потока) различные работы с любым навесным оборудованием теперь могут выполняться быстрее и с меньшим расходом топлива. Многие функции в машине нового поколения автоматизированы: переключение с режима гидростатической трансмиссии на PowerShift, отключение полного привода, амортизация стрелы, сброс давления на дополнительной гидролинии, стряхивание остатков груза с ковша. Это снижает утомляемость оператора и, как следствие, позволяет увеличить производительность. Машина оснащается десятью светодиодными фонарями, которые способны освещать рабочую зону в пределах 360 градусов.



Помимо новинки, на выставке был продемонстрирован мини-погрузчик с бортовым поворотом JCB 225, оборудованный стандартным ковшом. Машина предназначена для выполнения небольших объемов погрузочных работ и используется, в основном, для перемещения сыпучих и мелкокусковых материалов. Данный вид техники найдет свое применение не только в сельском, но и в складском, коммунальном и лесном хозяйстве, в строительстве, на промышленных предприятиях (для подачи инертных материалов в приемные устройства транспортеров) и в портовых зонах.



Кроме того, вниманию посетителей был представлен фронтальный погрузчик JCB Farm Master 434S, оснащенный силосными вилами. Машина известна как незаменимый помощник в работах по заготовке и укладке силоса, однако благодаря многофункциональности данная модель может использоваться в хозяйстве в течение всего года. Зимой JCB 434S участвует в работах по уборке снега, весной — грузит навоз при внесении органики, а в летнее время — перегружает зерно.



На стенде дилер также представил дополнительное навесное оборудование, расширяющее функционал сельскохозяйственных машин JCB: подборную щетку, снегоуборочный отвал, вилы для силоса с захватом, а также ковш 1 м³

с зубьями для гравия.



В рамках выставки сотрудники ГК «Альтаир» проводили презентации машин для посетителей: интерес к технике JCB проявили сельхозпроизводители из самых различных регионов, в том числе из республики Башкортостан, Воронежской, Саратовской и Омской областей.



«Наш официальный дилер на юге России ГК «Альтаир» вот уже девятый год подряд представляет бренд JCB на второй по масштабности, а также, пожалуй, самой посещаемой и продуктивной российской сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро», — говорит заместитель генерального директора JCB в России Светлана Петрова. — Поскольку юг России является одним из наиболее значимых и успешных сельскохозяйственных регионов нашей страны, многие новинки для отечественного рынка представляются здесь. Поэтому при поддержке высокопрофессиональной команды ГК «Альтаир» мы решили начать путь машины нового поколения JCB Loadall Agri Pro по стране именно с юга России. Как всегда, стенд ГК «Альтаир» является одним из крупнейших на выставке. После окончания «ЮгАгро» менеджеры компании в полном составе ознакомились с машиной, протестировали ее, а затем отправили в хозяйства ЮФО для участия в демонстрационных показах».

