Партнерский материал: «Сингента» и «Глобахем НВ» заключили договор поставки технологии АМИСТАР® (азоксистробин)

Продукция на основе технологии АМИСТАР занимает самую большую долю на мировом рынке фунгицидов, а также в глобальных продажах «Сингенты».



В основе технологии АМИСТАР лежит активное вещество азоксистробин — фунгицид, который надежно контролирует огромное количество болезней и пользуется доверием сельхозпроизводителей по всему миру. Патенты «Сингенты» на технологический процесс изготовления активного вещества азоксистробин были выданы в более чем 80 странах. Запатентованный технологический процесс «Сингенты» обеспечивает повышение урожайности, а также более чистое и безопасное производство.



Ксавье Лепренс, руководитель производства фунгицидов «Сингенты», сообщает: «Этот договор поставки позволит многим сельхозпроизводителям пользоваться преимуществами технологии АМИСТАР. Мы стремимся обеспечить сельхозпроизводителей во всем мире доступом к продукции «Сингенты», которая производится в соответствии с регулятивными нормами и соблюдением прав «Сингенты» на технологический патент».



В свою очередь, Коэн Куагебер, президент «Глобахем», заявил: «Глобахем» стремится предоставлять оптимальное соотношение цены и качества дистрибьюторам и сельхозпроизводителям, а также соблюдать руководящие принципы работы с патентами. Мы решили, что поставки азоксистробина от «Сингенты» — это лучший способ последовательного достижения данных целей и соблюдения прав на интеллектуальную собственность «Сингенты» в связи с технологией АМИСТАР. Нам стало известно, что производители не соблюдали права на интеллектуальную собственность «Сингенты». Такое поведение неприемлемо для «Глобахем». Глобальный договор поставки с «Сингентой» позволит «Глобахем» вести активную деятельность на мировом рынке высококачественных фунгицидов, а также внести свой вклад в развитие потенциальных положительных свойств азоксистробина. Это обеспечит надежную и стабильную поставку азоксистробина гарантированного качества как сейчас, так и в будущем».

