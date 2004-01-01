 Партнерский материал: «Сингента» и «Глобахем НВ» заключили договор поставки технологии АМИСТАР® (азоксистробин) — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: «Сингента» и «Глобахем НВ» заключили договор поставки технологии АМИСТАР® (азоксистробин)
Декабрь 2017
Сегодня «Сингента» объявила о подписании с «Глобахем НВ» договора поставки с целью распространения продукции на основе технологии АМИСТАР
Фото: Syngenta

Продукция на основе технологии АМИСТАР занимает самую большую долю на мировом рынке фунгицидов, а также в глобальных продажах «Сингенты».

В основе технологии АМИСТАР лежит активное вещество азоксистробин — фунгицид, который надежно контролирует огромное количество болезней и пользуется доверием сельхозпроизводителей по всему миру. Патенты «Сингенты» на технологический процесс изготовления активного вещества азоксистробин были выданы в более чем 80 странах. Запатентованный технологический процесс «Сингенты» обеспечивает повышение урожайности, а также более чистое и безопасное производство.

Ксавье Лепренс, руководитель производства фунгицидов «Сингенты», сообщает: «Этот договор поставки позволит многим сельхозпроизводителям пользоваться преимуществами технологии АМИСТАР. Мы стремимся обеспечить сельхозпроизводителей во всем мире доступом к продукции «Сингенты», которая производится в соответствии с регулятивными нормами и соблюдением прав «Сингенты» на технологический патент».

В свою очередь, Коэн Куагебер, президент «Глобахем», заявил: «Глобахем» стремится предоставлять оптимальное соотношение цены и качества дистрибьюторам и сельхозпроизводителям, а также соблюдать руководящие принципы работы с патентами. Мы решили, что поставки азоксистробина от «Сингенты» — это лучший способ последовательного достижения данных целей и соблюдения прав на интеллектуальную собственность «Сингенты» в связи с технологией АМИСТАР. Нам стало известно, что производители не соблюдали права на интеллектуальную собственность «Сингенты». Такое поведение неприемлемо для «Глобахем». Глобальный договор поставки с «Сингентой» позволит «Глобахем» вести активную деятельность на мировом рынке высококачественных фунгицидов, а также внести свой вклад в развитие потенциальных положительных свойств азоксистробина. Это обеспечит надежную и стабильную поставку азоксистробина гарантированного качества как сейчас, так и в будущем».

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