Партнерский материал: CLAAS: в 2017 году стабилизация мирового рынка сельхозтехники обеспечила двукратный рост прибыли

«В целом благодаря стабилизировавшемуся рынку сельскохозяйственной техники нам удалось выйти на положительную динамику развития и одновременно существенно повысить уровень рентабельности компании. Наибольший вклад внесли рынки Восточной Европы, включая Россию, где высокие урожаи зерновых привели к повышению спроса на современную сельскохозяйственную технику», — пояснил Германн Лобек, пресс-секретарь правления концерна CLAAS.



К росту финансовых показателей компании привело и улучшение ситуации на некоторых других мировых рынках сельхозтехники. Вместе с тем, на фоне позитивных тенденций в Южной Америке и Восточной Европе, включая Россию, ситуация на других европейских рынках и континентах не была однозначной. Несколько улучшились показатели продаж техники CLAAS в Германии, в то время как во Франции они существенно снизились, как это и прогнозировалось, в связи с отменой особого порядка списания амортизационных отчислений для сельхозпроизводителей. На таких крупных рынках, как Китай и США вновь зафиксирован спад в объемах реализации.



В 2017 году инвестиции компании в научно исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) сохранились на близком к рекордному уровню, достигнутом годом ранее: 217 млн евро, по сравнению с 221,4 млн евро в 2016 году. При этом за последние 10 лет расходы на данные цели увеличились в более чем 2 раза. Почти 11% всего персонала CLAAS сегодня работает в сфере НИОКР. Масштабные вложения позволили компании представить широкую линейку продуктов в области инноваций. Так, на выставке Agritechnica 2017 компания CLAAS получила одну золотую и четыре серебряные медали Немецкого сельскохозяйственного общества (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, DLG), а новый мощный трактор AXION 900 и разработанный совместно с компанией Liebherr телескопический погрузчик SCORPION были названы «Машинами года».



Помимо инвестиций в разработку непосредственно новых моделей техники компания CLAAS также уделяла значительное внимание развитию производственной базы для осуществления исследовательской деятельности. В частности, в нижнесаксонском городе Диссен был открыт новейший Центр электронных разработок, что стало еще одним важным шагом на пути к цифровому будущему. На главной производственной площадке компании в Харзевинкеле осенью 2018 года планируется открытие нового испытательного центра с объемом инвестиций около 15 млн евро.



Общее количество сотрудников группы по состоянию на 30 сентября 2017 года незначительно сократилось до 10 961 человека, по сравнению с 11 300 человек в прошлом году. Это стало следствием развития ситуации на мировых рынках сельскохозяйственной техники и продолжившихся мер по оптимизации расходов в рамках всей группы компаний. В то время как в Восточной Европе, включая Россию, количество сотрудников увеличилось, в Китае, наоборот сократилось. В Германии число работающих на предприятиях людей уменьшилось на 118 человек до 5102 сотрудников. Квоты на прохождение стажировок остались на прежнем высоком уровне — 7,9%, по сравнению с 8,2% в прошлом году.



Прогноз

В ближайший 2018 финансовый год компания CLAAS рассчитывает на умеренно положительное развитие ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной техники. К факторам, поддерживающим спрос на профессиональные сельхозмашины, относятся рост цен на рынке молока и оживление на рынке Франции. Общие показатели рентабельности сельскохозяйственного бизнеса в большинстве регионов мира продолжат улучшаться. В связи с этим компания CLAAS ожидает позитивную динамику объемов продаж и стабилизацию прибыли до налогообложения.

