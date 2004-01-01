Основанная в 1968 как скромное предприятие по оказанию сельскохозяйственных услуг, компания Joskin быстро переключилась на производство собственных машин. Что было дальше, мы все зна- ем: компания смогла без проблем адаптироваться к эволюции рынка, потребностям клиентов и приобрела широкую известность в аграрном секторе.



Несмотря на 5 промышленных комплексов, 750 сотрудников и присутствие на рынках 60 стран мира, Joskin остается семейным предприятием, сохранившим приверженность к своей профессии и свои изначальные цели: предложить доступную, надежную и многофункциональную продукцию.



11 машин по специальным ценам

2018 год станет особенным в истории компании. Он отметит полвека её существования и, разуме- ется, Joskin отпразднует как положено такое важное событие с участием всех аграриев и предпри- нимателей.



Некоторое время назад компания начала предлагать к продаже подборку из 11 машин по цене для клиента. Эти машины, начиная с косилки и заканчивая цистерной для жидкой органики, располага- ют в стандартной комплектации оборудованием, адаптированным к особенностям рынка и прода- ются по специальным юбилейным ценам.



Эта коммерческая операция стала для Joskin возможностью напомнить всем о своем главном преи- муществе: несмотря на каталог, включающий многочисленные модели, варианты и опции, главной задачей компании было и остается стремление предложить простую и производительную технику, отвечающую требованиям современных аграриев любого профиля (частники, сельхозпроизводите- ли, животноводы, предприниматели).



365 дней выгодных предложений!

Если цены снижены, то качество, секрет которого известен Joskin, по-прежнему на высоте! 11 пред- лагаемых моделей выпускаются серийно на самом современном оборудовании и прошли все испы- тания. Помимо того, компания по-прежнему предоставляет гарантию 3 года, а также традиционный постпродажный сервис.



Информация об акции, срок действия которой будет длиться до 31 декабря 2018 года, доступна у дилеров и на сейте компании. Все продаваемые модели можно будет увидеть на Днях открытых дверей с 3 по 8 января 2018 года, организуемых на льежском заводе фирмы. Сложно будет остаться в стороне от таких мероприятий…

