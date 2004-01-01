 Партнерский материал: Компания DuPont открывает «Клуб замечательных людей» — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Компания DuPont открывает «Клуб замечательных людей»
Декабрь 2017
Быть первым всегда непросто. Несколько лет назад мы познакомились с Матушкиной Ольгой Алексеевной. Именно она вдохновила нас на создание этого проекта и именно о ней наш первый фильм
Фото: DuPont

В сельское хозяйство идут люди изначально творческие. Опытный агроном, вне работы, может великолепно играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать картины, быть чемпионом по рыбалке и охоте, собирать необычные вещи.

Проект, который начинает Dupont, не имеет прямого отношения к бизнесу. Это, своего рода, клуб, в котором люди могут рассказать о себе: как пришли в сельское хозяйство, чем увлекаются вне работы, какие ставят перед собой цели и, самое главное, как их достигают.

О таких креативных персонах мы хотим говорить. Точнее, они сами про себя расскажут. Уверены, что даже те, кто их знает и годами работают вместе с героями каждого сюжета, будут приятно удивлены широте интересов своих коллег.

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