Партнерский материал: Компания DuPont открывает «Клуб замечательных людей»

В сельское хозяйство идут люди изначально творческие. Опытный агроном, вне работы, может великолепно играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать картины, быть чемпионом по рыбалке и охоте, собирать необычные вещи.

Проект, который начинает Dupont, не имеет прямого отношения к бизнесу. Это, своего рода, клуб, в котором люди могут рассказать о себе: как пришли в сельское хозяйство, чем увлекаются вне работы, какие ставят перед собой цели и, самое главное, как их достигают.

О таких креативных персонах мы хотим говорить. Точнее, они сами про себя расскажут. Уверены, что даже те, кто их знает и годами работают вместе с героями каждого сюжета, будут приятно удивлены широте интересов своих коллег.