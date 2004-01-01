Партнерский материал: Трактор Fendt 700 Vario в комплектации PowerPlus доступен для заказа в России

Тракторы Fendt 700 Vario — самые популярные в мире машины продуктовой линейки бренда Fendt. Их отличают высокая маневренность и универсальность. Машины зарекомендовали себя как надежные помощники для выполнения любых сельскохозяйственных задач: от простых операций на поле и высокоскоростной транспортировки грузов до тяжелых пахотных работ. На российском рынке тракторы серии 700 Vario теперь представлены в четырех комплектациях: Power, PowerPlus, Profi и ProfiPlus. Такой выбор комплектаций позволяет полностью удовлетворить потребности как малых, специализированных, так и больших фермерских хозяйств.



Новая модификация PowerPlus включает в себя все функции стандартной версии, а также обладает рядом дополнительных преимуществ. В заводскую комплектацию модели входит навигационная система управления VarioGuide, использующая сигналы навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Система позволяет оператору легко контролировать трактор и рабочие орудия в условиях плохой видимости, в том числе ночью. Благодаря высокой точности навигационной системы VarioGuide трактор автоматически выдерживает заданную линию движения и управляет рабочим оборудованием, а оператор находится в кабине только для обеспечения безопасности движения трактора. Все функции управления, включая протокол управления навесным оборудованием ISOBUS, оптимально интегрированы в монитор Vario Terminal и многофункциональный джойстик Fendt.



Тракторы версии PowerPlus оснащаются шестицилиндровым двигателем с рабочим объемом в 6,06 литра, который способен развить мощность от 150 до 246 л. с. Бесступенчатая трансмиссия Fendt Vario обеспечивает регулировку скорости от 0,02 до 50 км/ч, что позволяет оператору выбрать нужную скорость, соответствующую выполняемой работе. При этом гидростатический привод гарантирует оптимальную эффективность во всем диапазоне скоростей, а снижение расхода топлива обеспечивается за счет установки базовой для всей серии системы поддержания постоянной мощности TMS.



Опционально трактор Fendt 700 Vario PowerPlus может быть оборудован передней навесной системой, передним валом отбора мощности, широкими передней и задней осями.



Михаил Северин, менеджер по продукту AGCO-RM:



- Модификация PowerPlus объединила в себе самые эффективные и оптимальные технологические решения, которые устанавливаются на универсальные тракторы третьего тягового класса. Приоритет был отдан функционалу, призванному повысить эффективность операций, выполняемых в растениеводстве, животноводстве и выращивании специализированных культур. Прежде всего, речь идет о системе навигации с расширенным доступом к ГЛОНАСС и GPS. Работа на тракторе Fendt 700 Vario PowerPlus — это идеально ровные линии движения, точность посева, идеальный срез при скашивании и бесперебойная работа в условиях плохой видимости. Навигационные решения облегчают выполнение любых сельскохозяйственных задач вне зависимости от времени суток — днем или ночью.

