Партнерский материал: Агротерра получила бизнес-премию People Investor

12 декабря в технопарке «Сколково» состоялся X юбилейный форум People Investor. Мероприятие посвящено развитию ответственного инвестирования в России. В рамках форума компании презентуют лучшие практики в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, отобранные независимым жюри конкурса.



Ведущие компании страны представили свои проекты в 5 направлениях: управление человеческими ресурсами, взаимодействие с партнёрами и клиентами, развитие местных сообществ, экологическая эффективность, здоровый образ жизни. Номинантами 2017 году на звание лучшей компании по взаимодействию с партнерами стали: группа компаний «АгроТерра», МЕТРО Кэш энд Керри, LG Electronics Rus, ПАО «Северсталь» и Х5 Retail Group.







«АгроТерра Интегратор» — центр развития агробизнеса в Центральной России. Он включает полный цикл услуг для средних и мелких агропроизводителей: финансирование, агроконсультации, покупку урожая, сделки с землей. За первый год услугами центра воспользовался 71 представитель агробизнеса из Центральной России, вместе они обрабатывают 120 тыс. га земли.



«В мире наблюдается тренд объединения крупного и мелкого растениеводческого бизнеса в единую цепь. Подобные практики успешно развиваются в Европе и Латинской Америке, в частности, в Аргентине, Уругвае, Чили: крупные предприятия предоставляют фермерам ресурсы — финансы, средства производства, мощности для хранения и другие, а взамен получают возможность гарантированно купить урожай, чтобы сформировать крупные партии для своих клиентов», — отзывается о проекте «АгроТерры» его руководитель Александр Дащенко.



People Investor инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров России ежегодно с 2008 года. Лауреатами прошлых лет становились такие компании, как IBM, Microsoft Россия, МТС, Северсталь, Трансаэро и др.

