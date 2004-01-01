Партнерский материал: Пришел год оптимизации в АПК

Итоги 2017 года и первые прогнозы развития АПК в 2018 году представили ведущие отраслевые компании и аналитики, союзы и ассоциации на ХVII федеральной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», которая прошла при поддержке Минсельхоза России.



«Прирост АПК в 2017 году составит 2−3%, что в два раза ниже 2016 года, когда рост был 4,8%, — процитировал результаты исследования директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Цены на зерно упали на 20−30%. Чем дальше от портов, тем значительнее снижение. Первая причина слабого роста АПК — относительно низкие средние мировые цены на продукцию, а поскольку Россия является частью глобального рынка, это сказывается и на нас. Также влияет укрепление курса рубля — это не лучшим образом сказывается на показателях. Главный фактор роста отрасли — экспорт».



Участники топ-панели конференции отметили, что в текущем году фокус агропроизводителей будет на оптимизации процессов. Если не получается продавать дороже, то нужно снижать себестоимость продукции. Оптимизация подразумевает не только сокращение издержек, но и внедрение технологий, обучение сотрудников, производство семян.



«Цены не будут расти, — считает генеральный директор «Русагро» Максим Басов. — Поэтому нужно вкладывать в повышение эффективности, автоматизацию, современные технологии. Теперь это всегда будет низкомаржинальный и сложный бизнес, средней рентабельности в 50% уже не будет. Нужно развиваться за счет повышения урожайности, а не расширения посевов».



«У меня взгляд оптимистичный, но только в отношении тех людей, которые занимаются повышением операционной эффективности своего бизнеса, инвестируют в технологии и людей. Т. е. игроки, которые смогут стратегически инвестировать в следующий шаг, смогут выйти вперед на следующем витке роста. Один из альтернативных вариантов развития — целевое горизонтальное объединение ресурсов участников без юридических слияний», — спрогнозировал управляющий директор «АгроТерры» Патрик Гидирим.



«Для «РЗ Агро» главная стратегическая задача на 2018 год и ближайшие несколько лет — повышение эффективности за счет интенсификации производства, — рассказал гендиректор компании Стефан Мак Фарлан. — Здесь мы выделили три главных направления и уже начали по ним работать: орошение, развитие семеноводства, внедрение агроинновационных технологий».



Гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра назвал 2017 год временем входа в новую реальность: «По птице мы резкое снижение уже ощутили, надеюсь, что дна мы достигли. «Белая птица» нарастила на 10% производство в этом году, в следующем году — также будет около 10%. Цена снижалась быстрее себестоимости, что негативно сказалось на операционной прибыли. Около 20 тыс. тонн мы планируем в следующем году направить на экспорт».



По расчетам «Ростсельмаш», от 8 млн. тонн до 10 млн тонн зерна потеряно в этом году из-за нехватки сельскохозяйственной техники. «С 1990 года парк сельхозтехники России сократился в несколько раз (зерноуборочные комбайны — в 6,9 раза, кормоуборочные — в 9 раз). Расчетная нагрузка на один зерноуборочный комбайн в России — 700 га, в то время как в США — 63 га, во Франции — 53 га», — отмечает директор по работе с ключевыми клиентами компании «Ростсельмаш» Игорь Прохиро.



В прошлом году многие компании инвестировали в обновление парка техники и инфраструктуры. Однако в 2018 году такое финансирование существенно сократится. Это может спровоцировать падение урожая в долгосрочной перспективе. Участники рынка отметили, что не стоит забывать о том, что после спада всегда идет подъем. После решения краткосрочной задачи оптимизации для стабилизации, необходимо вернуться к системной эффективности, а, значит, расширению и модернизации производственных мощностей.

