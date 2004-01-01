Партнерский материал: Хайп внедрения агротехнологий пора сменить анализом данных

GPS-датчики, GIS-системы, дроны — эти и другие инструменты сбора данных активно разрабатываются на территории России. «Мы отчетливо понимаем, что в течение ближайших трех-пяти лет растениеводство выйдет на принципиально новый уровень точного земледелия — по крайней мере, в передовых хозяйствах. В ближайшее время сельское хозяйство все равно не останется без людей. Хотя где-то беспилотные технологии дают преимущества, но без агрономов все равно работать нельзя», — отметил Стефан Мак Фарлан, генеральный директор группы компаний «РЗ Агро», которая делает акцент на проектах навигации, дифференцированного внесения удобрений и автоматизацию управления производственными процессами.



Отвечая на вопрос о том, является ли внедрение технологий «хайпом» или жизненной необходимостью, лидеры отечественного агробизнеса отметили: увлечение техноновинками затянулось. Рынку технологий в АПК для завершения стадии формирования нужны финансовые институты и площадки для оперативного практического применения. И самое важное — создание практик анализа и выводов для принятия решений.



Как отметил Патрик Гидирим, управляющий директор «АгроТерры», у агрокомпаний, которые прошли первую волну инноваций, сегодня достаточно ресурсов для сбора данных с полей, но не настроена автоматизированная система обработки этих данных, работы с искусственным интеллектом. «Лучшее решение для нас - идти через пилоты и тесты. Какие-то технологии покажут эффективность сейчас, и мы будем их тиражировать, другие отложим до того момента, пока рынку удастся нарастить экспертизу обработки, — сказал Патрик Гидирим. — Нам надо настраиваться на долгий инвестиционный цикл: создания, внедрения, распространения технологий. Требуется участие и поддержка определенных институтов, венчурной индустрии, фондов».



«Инвестиция [нужна] в создание умной системы, — отметил генеральный директор «Русагро» Максим Басов и подчеркнул, что решение задачи, в первую очередь, зависит от компетенций людей. — Превращение сельского хозяйства в цифровое требует таких организационных изменений, что непонятно, сколько лет нам потребуется на это. Здесь вопрос управленческий, организационный, и его просто так не решишь».



По оценке Агрофизического НИИ Санкт-Петербурга, российские аграрии только начинают внедрять технологии точного земледелия, сейчас те или иные элементы используют лишь около 5−10% производителей. Для сравнения, в странах Евросоюза их применяют примерно 80% фермеров, в США — 60%. К 2019 году доля агропредприятий, использующих интернет вещей, достигнет 30%. Такой прогноз дали аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) на основании исследования в России. Экономический эффект от внедрения технологий может достичь 469 млрд руб. к 2025 году.

