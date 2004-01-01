Партнерский материал: Компания JCB выпустила 500-тысячный двигатель

Первые четырехцилиндровые дизельные двигатели JCB были произведены в ноябре 2004 года на заводе JCB PowerSystems в г. Фостон графства Дербишир (Великобритания). За год на предприятии, где трудилось всего 64 человека, было изготовлено менее 10 000 силовых агрегатов. В течение восьми лет компания выпустила еще 200 000 двигателей. Благодаря высокому спросу и быстрому развитию завода для сборки следующих 300 000 силовых агрегатов потребовалось всего пять лет. В результате было принято решение о расширении производства, а в 2010 году JCB открыла моторный завод в Индии.



В 2017 году компания инвестировала 10 млн фунтов стерлингов в предприятие в Фостоне. Это позволило оборудовать новые обрабатывающие центры с числовым программным управлением и автоматизировать процессы. JCB впервые собственными силами начала выпускать блоки цилиндров, головки блоков цилиндров и опорные плиты, которые являются основными компонентами силовых агрегатов. Благодаря этому было создано около 30 новых рабочих мест, и сегодня на производстве двигателей в Фостоне трудится почти 400 человек.



В этом же году JCB выпустила новый экономичный трехлитровый дизельный двигатель. Также на моторном заводе собираются агрегаты рабочим объемом 4,4, 4,8 и 7,2 л.



По словам председателя совета директоров JCB лорда Бамфорда, за многие годы своей деятельности компания добилась реальных успехов в изготовлении двигателей. В 2004 году JCB оборудовала машины только силовыми агрегатами сторонних производителей. На сегодняшний день более 70% машин JCB оснащаются двигателями собственного производства, которые к тому же активно закупаются и широко используются другими компаниями.



«Мы полностью контролируем технологию и процесс производства двигателей, что позволяет свободно внедрять инновационные разработки. В результате наши заказчики получают экологичные, экономичные и простые в обслуживании силовые агрегаты. Достижение отметки в 500 000 двигателей — это важнейшая веха на нашем пути развития. Поздравляю всех сотрудников с этим значимым достижением!» — говорит лорд Бамфорд.



В 2016 году компания получила две королевские награды, одна из которых была вручена за инновационную разработку — двигатель JCB EcoMax. Вторая награда была присуждена за вклад в развитие международной торговли: за период с 2012 по 2014 год продажи двигателей JCB зарубежным компаниям выросли более чем на 325%.

