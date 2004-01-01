 Новость партнера: В Ярославле открылся первый магазин сети «Углече Поле. Органик-маркет» — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.963
eur
68.507
moex
2207.41
brent
67.62
пшеница
431
сахар
15.08

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Новость партнера: В Ярославле открылся первый магазин сети «Углече Поле. Органик-маркет»
Декабрь 2017
21 декабря в Ярославле прошло торжественное открытие магазина сети «Углече Поле. Органик маркет». Это еще одна точка сети магазинов органик-сегмента
Фото: «Агранта»

Ассортимент органик-маркета — полезные продукты питания, производство которых основано на принципах и стандартах органического производства, а также органической косметики и натуральных бытовых средств.

В открытии новой торговой точки экологически чистой продукции приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, председатель совета директоров компании «Агранта» Сергей Бачин.

«Мы долго ждали открытия магазина в Ярославской области — это первая региональная точка. Тем более что компания работает в Ярославской области», — отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.

Бренд «Углече Поле» уже давно зарекомендовал себя лидером в производстве органической продукции в России. «Это магазин здорового образа жизни и здоровой продукции. Думаем, сеть будет развиваться», — заметил председатель совета директоров компании «Агранта» Сергей Бачин.

Все продукты для «Углече Поле» производятся в Угличском районе Ярославской области, с соблюдением всех правил органического земледелия и животноводства. «Углече Поле» — это максимально благоприятные природно-климатические условия и исторически неподверженные урбанизации земли.

«Магазин «Углече Поле. Органик маркет» специализируется на мясной и молочной продукции. Можно сказать, что Углич — законодатель мод органического питания не только в Ярославской области, но и во всей России», — заметил председатель совета директоров компании «Агранта».

В магазине представлена не только марка «Углече Поле», но и другие отечественные и иностранные органические бренды (продукты питания, косметика и прочие товары). По словам Сергея Бачина, основателя бренда «Углече Поле», открытие нового магазина в Ярославле — это важный шаг в развитии рынка органических продуктов питания, в регионах в том числе.

«Сейчас Ярославская область является лидером и крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России, — отметил Дмитрий Степаненко. — Это пилотная площадка, которая аккумулирует опыт производства качественных пищевых продуктов уже на протяжении последних девяти лет».

Глава «Агранты», в свою очередь, напомнил, что законопроект об органике в эти дни был одобрен комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ. «Мы рассчитываем, что в первом квартале 2018 года закон уже будет принят окончательно», — подчеркнул Сергей Бачин.

Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией