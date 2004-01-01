Ассортимент органик-маркета — полезные продукты питания, производство которых основано на принципах и стандартах органического производства, а также органической косметики и натуральных бытовых средств.



В открытии новой торговой точки экологически чистой продукции приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, председатель совета директоров компании «Агранта» Сергей Бачин.



«Мы долго ждали открытия магазина в Ярославской области — это первая региональная точка. Тем более что компания работает в Ярославской области», — отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



Бренд «Углече Поле» уже давно зарекомендовал себя лидером в производстве органической продукции в России. «Это магазин здорового образа жизни и здоровой продукции. Думаем, сеть будет развиваться», — заметил председатель совета директоров компании «Агранта» Сергей Бачин.



Все продукты для «Углече Поле» производятся в Угличском районе Ярославской области, с соблюдением всех правил органического земледелия и животноводства. «Углече Поле» — это максимально благоприятные природно-климатические условия и исторически неподверженные урбанизации земли.



«Магазин «Углече Поле. Органик маркет» специализируется на мясной и молочной продукции. Можно сказать, что Углич — законодатель мод органического питания не только в Ярославской области, но и во всей России», — заметил председатель совета директоров компании «Агранта».



В магазине представлена не только марка «Углече Поле», но и другие отечественные и иностранные органические бренды (продукты питания, косметика и прочие товары). По словам Сергея Бачина, основателя бренда «Углече Поле», открытие нового магазина в Ярославле — это важный шаг в развитии рынка органических продуктов питания, в регионах в том числе.



«Сейчас Ярославская область является лидером и крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России, — отметил Дмитрий Степаненко. — Это пилотная площадка, которая аккумулирует опыт производства качественных пищевых продуктов уже на протяжении последних девяти лет».



Глава «Агранты», в свою очередь, напомнил, что законопроект об органике в эти дни был одобрен комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ. «Мы рассчитываем, что в первом квартале 2018 года закон уже будет принят окончательно», — подчеркнул Сергей Бачин.

