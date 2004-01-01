Партнерский материал: «АгроФарм-2018»

Насыщенная деловая программа выставки представит свыше 50 мероприятий различных форматов. Посетителей ждут разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, дискуссионные раунды с участием ведущих экспертов отрасли.



Главной темой мероприятия в этом году станет внедрение в производственные процессы систем «Цифрового животноводства». На площадке инфо-центра «АгроФарм-2018» авторитетные специалисты расскажут об особенностях и преимуществах использования автоматизированных и цифровых технологий на сельхоз предприятиях и фермерских хозяйствах.



В рамках деловой программы состоится дискуссионный раунд «Пути устойчивого развития животноводства в России». Сегодня данная тема является особенно актуальной и вызывает интерес специалистов во многих странах. В рамках живого обсуждения ведущие эксперты отрасли рассмотрят российское животноводство с позиции всех составляющих устойчивого развития: экологической, экономической и социальной, а также спрогнозируют перспективы, вероятные барьеры и обсудят способы их преодоления.



Андрей Розстальный, эксперт по животноводству и ветеринарии Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО), в ключевом докладе расскажет об аспектах устойчивого развития животноводства, мировом опыте и национальных стратегиях развития. Участники обсудят пути развития российских предприятий: как повысить рентабельность и продуктивность при соблюдении экологических подходов к производству, гуманного отношения к животным, предотвращения распространения эпидемических заболеваний и обеспечения безопасности продукции, а также многие другие вопросы.



7 февраля 2018 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проведет большую Конференцию «Правовые аспекты и практика предоставления государственных услуг в области племенного животноводства».



На «АгроФарм-2018» продолжит свою работу «Школа фермера», в рамках которой владельцы крупнейших отечественных крестьянских хозяйств поделятся опытом успешного ведения бизнеса и расскажут, как начать свое дело с нуля. Посетители смогут получить консультации от организаций-представителей финансового сектора по вопросам привлечения инвестиций, возможности кредитования и оказания консалтинговых услуг, начиная от этапа составления бизнес-плана до момента реализации проекта. Здесь же у каждого желающего будет возможность почувствовать себя начинающим фермером и принять участие в мастер-классах по приготовлению сыров.





Получите бесплатный билет на «АгроФарм-2018» прямо сейчас





http://www.agrofarm.org/russkii/posetiteljam/registracija.html









До встречи на главной выставке для профессионалов животноводства в России!







6 — 8 февраля 2018, Москва, ВДНХ, 75 павильон.

