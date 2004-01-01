Новость партнера: Технониколь в 10 раз увеличила экспорт субстрата из каменной ваты в 2017 году

Почти треть субстратов из каменной ваты, произведенных на рязанском «Заводе ТЕХНО» в 2017 году, ушла на экспорт в Европу и страны СНГ. Таким образом Корпорация Технониколь увеличила объемы экспортных отгрузок в 10 раз по сравнению с 2016 годом, а также расширила географию поставок.



Субстрат из каменной ваты считается наиболее популярным заменителем натурального грунта для выращивания овощей и цветов в теплицах, которые работают по малообъемной гидропонной технологии. В 2016 году Технониколь запустила производство такого субстрата на Рязанском «Заводе ТЕХНО». Продукция экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Болгарию.



«Резкое увеличение экспорта в 2017 году показало, что зарубежные потребители товаров для растениеводства и тепличного хозяйства после тестовых закупок 2016-го года убедились в высоком качестве субстрата Технониколь. У нас есть обратная связь от потребителей: они получили богатый урожай овощей на наших субстратах. Новыми партнерами по экспорту в минувшем году стали Греция, Кипр, Македония, Сербия, Финляндия, Азербайджан», — прокомментировал руководитель направления «АГРО» Корпорации Технониколь Анатолий Зайцев.



В 2018 году Корпорация намерена увеличить объемы как экспорта, так и выпуска субстратов из каменной ваты в целом. Благодаря модернизации производства, которая будет проведена на рязанском «Заводе ТЕХНО» в апреле, компания будет выпускать в 2 раза больше продукции. В планах Технониколь по экспорту — укрепление уже существующих связей с зарубежными партнерами, а также выход на новые рынки — в Германии, Голландии и Испании.

