Новость партнера: AGCO-RM объявляет о снижении цены на универсальный трактор Massey Ferguson 6713

Благодаря компенсации утилизационного сбора трактор Massey Ferguson 6713 стал еще доступнее: с 1 января 2018 года цена на модель в базовой комплектации составляет от 3,4 млн рублей[1]. Предложение действительно с учетом самовывоза машины с территории завода-изготовителя ГОЛАЗ в Голицыно.



Трактор по более доступной цене предлагается в базовой комплектации с кондиционером, передним наборным грузом (утяжелителем) и дополнительным освещением. Модель классической компоновки MF 6713 комплектуется четырехцилиндровым турбированным двигателем AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объемом 4,4 л, коробкой передач с 12 передачами переднего и 12 передачами заднего хода. Колесная база в 2500 мм и максимальный угол поворота передних колес в 55 градусов обеспечивают машине отличную маневренность и управляемость.



Первый в России представитель глобальной серии Massey Ferguson среднемощный трактор MF 6713 производится на площадке AGCO-RM в Голицыно с 2017 года. Модель соответствует самым высоким мировым стандартам и способна выполнять полный спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ. Трактор можно использовать при почвообработке, заготовке кормов, в ходе посевной, а также для транспортировки различных грузов.



Татьяна Фадеева, директор по продажам AGCO-RM:



- Сегодня покупка сельскохозяйственной техники расценивается как полноценная инвестиция в бизнес. Фермеры подходят к расширению парка техники очень взвешенно и пытаются просчитать, как быстро их вложения смогут окупиться. В связи с этим одна из основных задач компании — сделать нашу технику более доступной для российских аграриев. Это и стало причиной изменения ценового позиционирования одного из самых популярных универсальных тракторов MF 6713. Локализация производства в России и отмена утилизационного сбора позволяют нам предлагать машины в базовой комплектации по более привлекательным ценам. Следует отметить, что клиенты, несмотря на снижение стоимости, по-прежнему получают полноценное гарантийное обслуживание и сервис.



[1] Цена указана из расчета стоимости 59 000 дол. по курсу ЦБ РФ 57,6 руб. за 1 дол. США. Фактическая цена пересчитывается по курсу ЦБ РФ на день оплаты.



