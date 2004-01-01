Партнерский материал: Рынок сахара стран СНГ 2018

В программе конференции:



Экспортный потенциал СНГ

К участию приглашены: Хосе Ориве и Сергей Гудошников (Международная Организация по Сахару (ISO)), Silke Boger (Европейская комиссия), Андрей Бодин (Евразийская сахарная ассоциация), Сергей Киселёв (Московская Биржа), представители Российского экспортного центра, представители стран ЕАЭС.



Логистика и инфраструктура

К участию приглашены: Johnathan Drake / Елена Андрианова (RCMA), Алексей Безденежных (Ингосстрах-ОНДД), Екатерина Дьяченко (b2b-export.com) представители банковского и финансового сектора, представитель компании BASF.



Эффективность свеклосахарной отрасли

К участию приглашены: Салис Каракотов (Щелково Агрохим), представитель компании Tereos Int., Алексей Минин (Deloitte & Touche CIS), представители семенных компаний и производители средств защиты растений, а также производителей с/х техники.



В рамках ежегодной конференции представители почти 400 компаний из более чем 30 стран мира, занимающиеся выращиванием и переработкой сахарной свеклы, продажей сахара и побочной продукции сахарного производства, провайдеров финансовых, логистических, технологических, инжиниринговых, страховых и др. услуг, получают платформу для полноценного общения и обмена мнениями, приобретения новых контактов и расширения своих деловых связей.



На конференции будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. Стоимость для участников включает в себя материалы конференции, обед и кофе-брейки.



Регистрационный взнос — 25 000 рублей



Регистрация http://www.sugarconference.ru/

