Партнерский материал: Три причины посетить стенд компания Alltech на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»

Если вы профессионал в животноводстве и заинтересованы в здоровье и продуктивности животных и бизнеса, рассказываем 3 причины, почему стоит посетить стенд А505 компании Alltech.



На стенде А505 будут работать эксперты по здоровью и кормлению животных, которые ответят на актуальные вопросы животноводов:



- Как с помощью кормления можно добиться максимальной реализации генетического потенциала животных?



- Как снизить зависимость от антибиотиков без потерь в продуктивности?



- Как увеличить продуктивность и улучшить качество мяса, снижая ввод микроэлементов?



- Как обеспечить стабильную продуктивность и высокое качество молока?



- Как продлить продуктивный период кур-несушек до 100 недель?



Также специалисты Alltech по микотоксинам расскажут о новом экспресс-сервисе для непрерывной защиты от микотоксинов Alltech RAPIREAD. Он показывает степень контаминации кормов микотоксинами и определяет возможные потери на ферме, производственной площадке или комбикормовом заводе «здесь и сейчас». С 2018 года экспресс-сервис RAPIREAD является элементом программы менеджмента микотоксинов Alltech. Прямо на стенде вы можете договориться о выполнении сервиса на вашем предприятии.



Еще на стенде Alltech появится новый бренд, за которым стоят знания и опыт двух лидеров рынка. Они объединились для решения современных задач в области кормления и здоровья животных. Приходите и узнайте о новых возможностях для вас.



Как нас найти: Москва, ВВЦ, павильон 75, зал А, стенд A505.



Время работы выставки: 30 и 31 января с 10 до 18 часов; 1 февраля с 10 до 16 часов.



До встречи на выставке «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2018»!

