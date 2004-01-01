Партнерский материал: Участники IX Гайдаровского форума: «Крестьянско-Фермерские Хозяйства - точки роста экспорта»

Эксперты обсудили пример зернового рынка. По итогам 2017 года в России собрано 140,5 млн тонн зерна, что является историческим рекордом. По оценкам Федеральной таможенной службы России, экспортировано порядка 28 млн тонн агрокультур, что на 35% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. При этом экспортный потенциал составляет порядка 50 млн тонн. Обеспечить рост объема могут крестьянско-фермерские хозяйства, которые обрабатывают треть посевных площадей страны, но не имеют выхода к глобальным рынкам. Их интеграция в сеть поставок может открыть доступ к формированию многомиллионных партий на экспорт. Крупные агрохолдинги могут научить мелкие и средние хозяйства работать по экспортным стандартам.



«Также фермеры нуждаются в финансировании. В 2016 году только около 5% от общего объема льготного государственного кредитования пришлось на крестьянско-фермерские хозяйства. Еще один сдерживающий фактор — им тяжело подготовить тот список документов, который требуют финансовые организации. Поэтому фермеры обращаются за помощью к соседям-холдингам, — отмечает директор Центра развития агробизнеса «АгроТерра Интегратор» Александр Дащенко. — В прошлом году нашими партнёрами стал 71 фермер. Мы помогли им финансированием, агроконсультациями, хранили продукцию и оказывали другие услуги».



Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов отметил, что в Приволжском Федеральном округе поддержку малым агропредприятиям оказывают на государственном уровне: «К нам приходят инициативные люди, мы им даем деньги из бюджета на развитие стартапа, они объединяются между собой, тем самым повышая доходность. И мы начинаем помогать с логистикой, чтобы товар попадал в наши города. Ключевая задача Минсельхоза республики — открывать наш внутренний рынок для малых предприятий, а потом выходить на российский и зарубежный уровень».



Экспортная задача может быть выполнена не только при условии объединения участников рынка АПК. Нужно снижать логистические издержки. Как заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, конкурентоспособность российской продукции нивелируется в процессе доставки до глобального рынка: «Стоимость ставок в полтора раза выше, чем в Руане или Мексиканском заливе. Кроме того, сертификационные документы в России в разы дороже. И здесь у нас есть огромные резервы: если мы сумеем понизить стоимость этой процедуры и избавить наши поставки от административных и прочих барьеров, то мы сохраним конкурентоспособность и останемся лидерами».



Эксперты дискуссии резюмировали, что при решении финансовых, инфраструктурных и логистических задач крестьянско-фермерские хозяйства имеют огромный потенциал как для развития экспорта, так и для обеспечения продовольственной безопасности страны. Предложения участников будут отражены в финальном обзоре, который опубликуют по итогам работы Гайдаровского форума.

