 Партнерский материал: Väderstad объявляет о финансовых результатах деятельности в 2017 году — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.89
eur
70.586
moex
2274.57
brent
69.81
пшеница
458
сахар
12.57

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Väderstad объявляет о финансовых результатах деятельности в 2017 году
Февраль 2018
Компания Väderstad закрыла 2017-ый финансовый год с хорошими результатами — оборот компании увеличился на 12%
Производство Väderstad в Швеции
Фото: Väderstad

«Это был хороший год для Väderstad. Общий рынок индустрии показал рост, в продажах компании наблюдалась позитивная тенденция. Мы открыли новые каналы продаж в России и Украине, которые повлияли на общие результаты. Кроме того, представительства в Швеции, Англии и Румынии работали крайне успешно», — сказал Маттиас Ховнерт, директор по продажам и маркетингу в Väderstad.

В 2017-м финансовом году оборот Väderstad AB включая филиалы составил 225 миллионов Евро, 90% из которых — это продажи за пределами Швеции. Доход до налогообложения — 12 миллионов Евро, а коэффициент собственного капитала — 46%.

«Наша сеялка Tempo
по-прежнему пользуется высоким спросом, а доля рынка сеялок, который мы занимаем, увеличивается, — говорит Маттиас Ховнерт. — Тенденция роста продолжается и в первом квартале 2018 года, во время которого мы видим хорошие объемы продаж. Мы уверены, что тренд продержится весь текущий год. Основной нашей инвестицией в 2018 году станет увеличение производственных площадей на заводе в Швеции.»

Семейная компания Väderstad Group представлена в 40 странах мира. В компании работает около 1250 сотрудников, 900 человек из которых — это специалисты фабрики и штаб-квартиры в городе Вадерштад в Швеции.

Показать еще

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией