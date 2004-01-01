Партнерский материал: Väderstad объявляет о финансовых результатах деятельности в 2017 году

«Это был хороший год для Väderstad. Общий рынок индустрии показал рост, в продажах компании наблюдалась позитивная тенденция. Мы открыли новые каналы продаж в России и Украине, которые повлияли на общие результаты. Кроме того, представительства в Швеции, Англии и Румынии работали крайне успешно», — сказал Маттиас Ховнерт, директор по продажам и маркетингу в Väderstad.



В 2017-м финансовом году оборот Väderstad AB включая филиалы составил 225 миллионов Евро, 90% из которых — это продажи за пределами Швеции. Доход до налогообложения — 12 миллионов Евро, а коэффициент собственного капитала — 46%.



«Наша сеялка Tempo

по-прежнему пользуется высоким спросом, а доля рынка сеялок, который мы занимаем, увеличивается, — говорит Маттиас Ховнерт. — Тенденция роста продолжается и в первом квартале 2018 года, во время которого мы видим хорошие объемы продаж. Мы уверены, что тренд продержится весь текущий год. Основной нашей инвестицией в 2018 году станет увеличение производственных площадей на заводе в Швеции.»



Семейная компания Väderstad Group представлена в 40 странах мира. В компании работает около 1250 сотрудников, 900 человек из которых — это специалисты фабрики и штаб-квартиры в городе Вадерштад в Швеции.

