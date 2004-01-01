Партнерский материал: Автомобиль на все случаи жизни и для любого бизнеса

Различные конфигурации кузовов, двигателей, колёсных баз и приводов: новому Sprinter нет равных, когда речь идёт о многообразии. Сферы и возможности использования, где этот прославленный фургон находится в своей стихии, так же универсальны, как и сам Sprinter. Нижеприведённые клиентские сегменты, возможности использования и характерные для них требования являются примером многочисленных возможностей, которые охватывает концепция нового Sprinter — больше, чем когда-либо прежде. Краткий обзор различных возможностей использования.



1. Услуги CEP: эффективные и удобные доставки изо дня в день

Розничная торговля через интернет и сегмент CEP (Courier, Express, Parcel — услуги курьерской службы, экспресс-доставки, доставки посылок) — две стороны одной монеты. Многие годы они стабильно развивались, поскольку каждый пакет, заказанный через интернет, необходимо ещё и доставить. В 2016 году количество посылок в Германии впервые побило магическую отметку в три миллиарда. Это значит, что с 2000 года их количество почти удвоилось. По ожиданиям отраслевых экспертов, к 2021 году это число достигнет более четырёх миллиардов посылок в год. В глобальном масштабе темпы роста впечатляют ещё больше: хотя в 2014 году общее количество доставок составляло около 44 миллиардов, за два года этот показатель вырос почти на 48% и составил 65 миллиардов посылок (источник: Pitney Bowes 2017 — Индекс отправления посылок). Эта тенденция далека от выравнивания: различные исследования по-прежнему предполагают ежегодный прирост от шести до восьми процентов в год до 2025 года. Лишь немногие секторы могут похвастаться аналогичными перспективами роста.



Поскольку эффективность доставки на этапе «последней мили» снижается из-за значительного роста в секторе B2C, средняя прибыль на пересылку постоянно уменьшается. Из-за этого актуальным вопросом для CEP становится максимальная эффективность. Избегать порожних рейсов и сокращать число погрузок и разгрузок — вот главные рычаги управления, оказывающие непосредственный эффект на показатели рентабельности. Эргономичный дизайн развозных автомобилей также помогает сделать рабочие процессы быстрыми и эффективными, избежать вынужденных перерывов и простоев.



Для многих индивидуальных предпринимателей высочайшим приоритетом при принятии решения о покупке является рентабельность. Однако ещё одним основным требованием является возможность эффективной, безопасной для здоровья эксплуатации. Например, кабина водителя должна быть идеальным рабочим местом, у багажного отделения должен быть низкий порог для простоты загрузки и разгрузки, а в модельном ряду должна быть выгодная базовая комплектация для развозного транспорта.



Новый Sprinter — идеальный партнёр для CEP сегмента. Благодаря переднему приводу пол грузового отсека автомобиля на 80 мм ниже, чем у его предшественника. Это мгновенно окупается по двум причинам. При той же высоте кузова дополнительное пространство полностью идёт на пользу грузоподъёмности. Но важнее всего то, что водитель даже без ступеньки может с лёгкостью войти в грузовой отсек и выйти из него — значительное сокращение рабочей нагрузки с учётом до 180 доставок в день. Эргономика усовершенствована ещё и благодаря водительскому сиденью Plus с плоской подушкой для тех, кто часто встаёт и садится. Передний привод также обеспечивает новому автомобилю Sprinter значительное преимущество в весе. Грузовой фургон, подходящий для CEP сегмента, весит как минимум на 50 кг меньше, чем автомобиль с задним приводом. В классе автомобилей массой 3,5 тонны это особенно экономически выгодное решение в базовой комплектации и с базовым двигателем мощностью 84 кВт. Благодаря дополнительным характеристикам, таким как колёсные арки, на которые приходится нагрузка, и оптимизированному светодиодному освещению в грузовом отсеке, новый Sprinter становится новым образцом в CEP сегменте.



Он представляет особый интерес для автопарков CEP малого и среднего размера: с выходом на рынок нового автомобиля Sprinter система Mercedes PRO предоставляет восемь пакетов подключения для повышения эффективности, сокращения эксплуатационных расходов, большей доступности автомобилей и оптимизации коммуникации внутри автопарка. Это значительно облегчает рабочую нагрузку на менеджеров, руководство автопарка, контролёров, диспетчеров и водителей.



2. E-Grocery: стремительный рост сектора доставки продуктов питания

Рынок доставки свежих продуктов имеет гигантский потенциал роста. По имеющимся оценкам, всего 0,6% всех продуктов в Германии заказывают через интернет (онлайн-исследование McKinsey). Однако, как ожидается, eGrocery продемонстрирует мощный рост на ключевых релевантных европейских рынках Sprinter и в США. В McKinsey полагают, что к 2020 году ежегодный показатель прироста для заказов продуктов питания через интернет в Германии составит около 14,7%, и прогнозируют соответствующий рост на 6,0% в Великобритании, на 10,5% во Франции и на 11,0% в США.



В этом секторе правят время и необходимость сокращения расходов. Это значит, что необходимо максимально эффективно организовать рабочие процессы. В таком случае предпочтения отдаются сиденьям эргономичной формы и низкой раме. В той же мере важна максимальная грузоподъёмность, как у нового автомобиля Sprinter с передним приводом, а также системное предотвращение простоев. Вспомогательные системы и интеллектуальная служба управления техобслуживанием Mercedes PRO отвечают этим требованиям.



Транспортировка таких скоропортящихся продуктов создаёт ещё большие сложности для отрасли. В свете колоссальной необходимости сокращения расходов в индустрии в будущем всё чаще будет требоваться во многом автоматизированная система регистрации и погрузки продуктов. Но самое главное — профессионализм. Ведь чтобы небольшая компания выжила, совокупная стоимость владения её автопарка должна быть положительной, как и его готовность к сложной повседневной рутине: необходима простая погрузка и разгрузка, абсолютная надёжность и уверенность в том, что продукты будут доставлены клиенту в идеальном состоянии.



Но прежде всего фургон должен соответствовать имиджу компании. Особенно в городской среде действующие через интернет компании, у которых всего несколько автомобилей, позиционируют себя как прямых поставщиков услуг для местных, выращенных с использованием органических удобрений фруктов и овощей и придают значение экологическим последствиям своей деятельности. Успех в данном секторе неразрывно связан с экологической безопасностью.



Новый Sprinter подходит по всем статьям. Низкий порог багажного отделения и функция запуска Keyless Start — характеристики, которые значительно упростят рабочий день и повысят эффективность доставки продуктов питания. В условиях тесных парковок и малого пространства для манёвра актуальность приобретает комплект с системой комфортной парковки Parking Assist и камерой заднего вида. Он предупреждает водителя о препятствиях посредством визуального и звукового сигнала. Сенсоры охватывают всё пространство впереди автомобиля, сбоку от него и позади.



Малотоксичные двигатели нового автомобиля Sprinter уже являются наилучшим доказательством его экологической безопасности и пригодности для использования в качестве авторефрижератора или развозного автомобиля. Эта особенность становится ещё более важной с учётом выпуска моделей с электроприводом.



3. Сфера услуг: новые возможности помимо классических требований

Специалисты по техническому обслуживанию используют свой автомобиль в качестве передвижного склада деталей и для перевозки необходимого ремонтного оборудования. Для них вождение не является основной деятельностью — это средство достижения цели. Автомобиль — лишь способ быстро и успешно добраться до места назначения и на месте найти решение любой проблемы. Так, требования клиента в сфере обслуживания включают, например, грузовой отсек, для которого можно подобрать конкретные стеллажные системы или рабочее пространство. Столь же важна и возможность использовать кабину в качестве рабочего места для обработки заказов клиентов, но самое главное — низкие цена и эксплуатационные расходы. Кроме того, в этом традиционном секторе растёт необходимость увеличения эффективности. Прежде всего, технологии сетевой интеграции создают возможности для оптимизации и даже изменения коммерческого предложения.



Примером являются управление материалами и сервисной станцией. Всё более популярной становится доставка в фургон, при которой в автомобиль ещё с вечера загружают, например, запасные части, но и в этом есть свои сложности. Во-первых, необходимо дать поставщикам ключ от автомобиля, а во-вторых, лишние детали не изымают при обновлении запасов автомобиля. В будущем ответ на этот вопрос найдёт специальное окно интеллектуальной системы возврата. Больше нет необходимости жонглировать связкой ключей, ведь автомобиль можно разблокировать только в конкретный временной промежуток с помощью мобильного приложения, используя современные услуги сетевой интеграции. Современные мультимедийные системы MBUX, которые регистрируют изменение дорожной обстановки практически в режиме реального времени и соответствующим образом оперативно корректируют маршрут, позволяют значительно сэкономить средства и время.



Ультрасовременные стеллажи обеспечивают чистоту и порядок в грузовом отсеке. В передней части автомобиля водитель и пассажир располагают множеством приспособлений для хранения, которые можно адаптировать для параметров конкретного пользователя и повседневных требований.



Однако решающим фактором для сферы обслуживания является тот факт, что у обширного портфолио нового автомобиля Sprinter есть подходящая база: например, грузовой фургон с передним приводом и высокой крышей предоставляет много пространства для запасных частей и ремонтного оборудования. Кроме того, порог автомобиля и погрузочная высота на 80 миллиметров ниже, чем у предыдущей модели, а от этого выигрывает доступная высота грузового отделения. Базовый двигатель мощностью 84 кВт также впечатляет низкой закупочной ценой и отличной экономической эффективностью для городского транспорта. Оптимальная передача мощности обеспечивается новой 9-ступенчатой автоматической трансмиссией с преобразователем крутящего момента либо аналогичной только что разработанной 6-ступенчатой механической трансмиссией.



4. Перевозка пассажиров: удобство для пассажиров, эффективность для операторов

Сегмент пассажирского транспорта включает различные целевые группы, у каждой из которых есть свои собственные требования. Операторам нужен надёжный автомобиль, с помощью которого они смогут решить проблему сокращения расходов в сфере общественных и частных пассажироперевозок. Для водителя важны такие факторы, как качество сидений и эргономичный дизайн рабочего места. Если автомобили используют для челночных перевозок и они способствуют формированию имиджа компании, качество и современный дизайн так же важны, как роскошный и комфортный салон.



Новые концепции мобильности, которые распространяются и на сельские районы, требуют более индивидуального подхода к местному общественному транспорту. Постоянные маршруты и временные рамки уйдут в прошлое. Благодаря сетевой интеграции перспектива индивидуализированного транспорта становится возможной. Пассажиры могут воспользоваться приложением, чтобы вызвать новый Sprinter. В этом сценарии будущего поданные запросы будут автоматически отражаться в телематической системе, которая автоматически корректирует маршрут, принимая во внимание текущую дорожную обстановку. Новый Sprinter не только получает, но и отправляет данные. В будущем датчики в сиденьях будут регистрировать число пассажиров, передавать данные через приложение и соотносить запросы с доступными местами. Это обеспечит оптимальное использование данной услуги.



Однако пассажиры не только хотят доехать из пункта, А в пункт Б, но и использовать время, проведённое в Sprinter, с максимально возможным комфортом. Концепция салона нового Sprinter идеально подходит для потребностей пассажиров в том, что касается цифровых технологий: система зарядки с USB-портом гарантирует надлежащую подачу питания, а точка доступа Wi-Fi обеспечивает пассажирам индивидуальное подключение к цифровому миру. Центральное место занимает мультимедийная система MBUX, управлять которой можно посредством сенсорных экранов или многофункционального руля.



Благодаря существенным улучшениям в кабине и задней части, сопоставимым по удобству с легковым автомобилем, новый Sprinter соответствует различным ожиданиям и требованиям всех целевых групп. Благодаря дополнительной пневматической подвеске пассажиры наслаждаются тем же уровнем комфорта, к которому они привыкли, передвигаясь на легковом автомобиле. Система кондиционирования воздуха, расположенная на крыше, обеспечивает индивидуальные настройки климат-контроль в салоне, а дополнительный обогрев создаёт приятную атмосферу для каждого сиденья.



Наконец — и это особенно важно для челночных перевозок — именно правильная концепция продукта определяет его характер: в сущности, это единственный шестицилиндровый двигатель в сегменте крупных малотоннажных автомобилей в сочетании с автоматической трансмиссией 7G-TRONIC, что позволяет новому автомобилю Sprinter с незаурядной уверенностью справляться даже с самыми трудными задачами в сфере пассажироперевозок.



Кроме того, центральную роль играет безопасность. Поддержку водителю оказывают инновационные системы безопасности и помощи на уровне легковых автомобилей. К ним относятся, например, Адаптивный круиз-контроль DISTRONIC на базе радиолокации, Активная система экстренного торможения Active Brake Assist, Активная система удержания полосы движения Active Lane Keeping Assist и Система контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST. Также установлена стандартная Система стабилизации при боковом ветре Crosswind Assist. Дополнительный комплект для парковки, включающий камеру с углом обзора 360° и мультимедийную систему MBUX с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, помогает водителю справляться с затруднительными ситуациями. Система распознавания дорожных знаков Traffic Sign Assist привлекает дополнительное внимание к ограничениям по скорости, знакам о запрете въезда и обгона и об окончании их действия. Новинкой автомобиля Sprinter является ещё и Система очистки стёкол Wiper System с датчиком дождя. Жидкость для окон проходит через дворники, распыляется непосредственно перед щетками и мгновенно стирается.



5. Строительный сектор: высокие результаты даже в экстремальных условиях

Транспорт для строительства предназначен не только для передвижения на короткие расстояния, но зачастую и для долгих поездок по автомагистралям и сельским дорогам, чтобы добраться до места строительства. Естественно, что бригада хочет преодолеть это расстояние настолько быстро и комфортно, насколько возможно. Однако последняя сотня метров часто приходится на пересечённую местность — по грязи, песку и камням. А когда строители прибывают к месту назначения, с автомобилем обращаются вовсе не мягко.



Приятно знать, что можно положиться на партнёра, который соответствует всем требованиям. Строительные компании придают большое значение мощным высокотоннажным автомобилям — особенно если их часто используют на строительных площадках. Кроме того, им нужен фургон, который после всех повреждений по-прежнему будет надёжен — даже в суровых условиях эксплуатации и при частой смене водителей. Самое неприятное — незапланированный ремонт, поскольку эффективность бригады полностью зависит от безупречной работы автомобиля.



Оказавшись на месте строительства, новый Sprinter продемонстрирует свой характер. Благодаря опциональному полному приводу конфигурация автомобиля выдерживает полный вес до пяти тонн, что превращает его в идеальный транспорт для строительных работ и перевозки тяжёлых крупногабаритных материалов. Тяговое усилие до 3,5 тонн также позволяет перевозить тяжёлое рабочее оборудование. А поскольку одежда и обувь на стройке редко остаются чистыми, новый Sprinter крайне невосприимчив к загрязнению.



6. Рабочие: популяризатор имиджа и автомобиль на все случаи жизни

В коммерческом секторе у предприятий малого и среднего бизнеса преобладают сравнительно небольшие автопарки. Требования разных рабочих специальностей сильно отличаются друг от друга. Кровельщиков, плиточников и плотников интересует максимальная грузоподъёмность и встраиваемые стеллажные системы для передвижной мастерской, а малярам нужен большой объём грузового пространства, чтобы перевозить лестницы и строительные мостки. Соответственно, высоки и ожидания, предъявляемые к универсальности и гибкости новых автомобилей в автопарке. Однако ещё в компаниях коммерческого сектора есть спрос на специалистов на все случаи жизни. Довольно часто владелец предприятия сам садится за руль, а Sprinter также выполняет представительские функции при посещении клиентов. В других областях он востребован в качестве надёжного в эксплуатации средства для перевозки материалов с многоместными неразделёнными сиденьями; кроме того, Sprinter должен выполнить своё назначение, когда необходимо отвезти на место работы как можно больше сотрудников за один раз.



Так, новый Sprinter отвечает различным требованиям в отношении грузоподъёмности и качественной отделки салона благодаря широкому спектру вариантов. Кроме того, износоустойчивые материалы могут выдерживать значительные механические нагрузки. Если рабочий день проходит в менее жестких условиях, рабочее место в кабине можно преобразовать, чтобы оно соответствовало высоким стандартам.



Кроме того, Sprinter демонстрирует эксплуатационную гибкость грузового отсека. Стандартный металлический пол грузового отсека фургона соответствует подавляющему большинству требований. Альтернативой для тяжёлых грузов является пол повышенной грузоподъёмности — он идеально подойдёт для автомобиля Sprinter, если груз в грузовом отсеке опирается всего на несколько точек, как, например, в случае со стеллажными системами или особо тяжёлыми и крупногабаритными грузами. Если можно более равномерно распределить вес груза, необходимо отдать должное новому легковесному пластмассовому полу, который увеличивает возможности грузоподъёмности.



7. Особая работа: дорогостоящую мебель можно разместить с тем же успехом, что и крупногабаритные ящики или тяжёлые поддоны

Когда необходимо перевезти крупногабаритные или тяжёлые предметы, например, арматуру салона или сделанную на заказ мебель, учитывается каждый кубический сантиметр грузовместимости, требуется образцовая грузоподъёмность. Владельцы предприятий малого бизнеса, например, плотники или производители специальной мебели, используют свой фургон как для закупки тяжеловесного сырья, например, леса, так и для доставки готовой продукции клиентам или на место выставки. Что касается внешнего эффекта, автомобиль непосредственно связан с тем, как его владелец позиционирует качество своей собственной работы.



В этом отношении новый Sprinter создаёт идеальные условия благодаря колёсным базам до 4325 мм (задний привод) либо 3924 мм (передний привод) и грузовому отсеку объёмом до 17 куб. м. Если первостепенное значение имеет полезная ширина грузового отсека, подойдёт вариант со сверхширокими одинарными шинами: несмотря на то, что полная масса автомобиля составляет пять тонн, у него одинарные шины на задней оси. В этом случае между колёсными арками остаётся площадь загрузки шириной 1,22 метра, так что поддоны можно поставить боком. Положительным побочным эффектом является то, что в некоторых странах одинарные шины помогают не платить дорожные пошлины и налоги.



Специальные опоры на входе через сдвижную дверь также демонстрируют готовность нового автомобиля Sprinter к транспортировке крупногабаритных грузов. Они обеспечивают более устойчивое положение европоддонов и ящиков на поворотах и способствуют особо безопасной транспортировке. Прочные моющиеся панели на стенах грузового отсека подчёркивают, насколько новый Sprinter подходит для специальных заказов на транспортировку.



Благодаря сетевой интеграции новый Sprinter всегда остаётся на связи с компанией. Двигатель мощностью до 140 кВт обеспечивает ходовые качества, как у легкового автомобиля, а новейшие системы помощи водителю гарантируют высочайший уровень безопасности даже при постоянной смене водителей. Непревзойдённый комфорт всех сидений создаёт приятную атмосферу даже во время долгих поездок.



8. Дома на колёсах: от грузового фургона до эвакуатора

Почти десять лет рынок домов на колёсах постоянно расширялся. В 2016 году в Европе зарегистрировали более 95 тысяч таких автомобилей, а в США — почти 58 тысяч. Только в Германии в 2009 — 2016 гг. доходы от продажи новых автомобилей выросли с не полных двух до четырёх миллиардов евро. Параллельно с модой на грузовые фургоны и полуинтегрированные автомобили в верхнем ценовом сегменте наблюдается растущий спрос на индивидуализацию и комфорт. Например, люди за 55, воплощающие мечту всей своей жизни с помощью шикарного дома на колёсах, который стоит от 80 до 160 тысяч евро, не готовы обойтись без удобств, ставших нормой для автомобилей премиум-класса.



Каким бы разрозненным ни был рынок домов на колёсах, у нового автомобиля Sprinter есть идеальное решение для любого сегмента (цельнометаллический фургон, грузопассажирский, полуинтегрированный или полностью интегрированный автомобиль). Широкий выбор конфигураций привода — передний, задний или полный — охватывает все возможности использования. При этом все варианты выигрывают от новых технологий, таких как новые мультимедийные системы MBUX, концепция управления и концепция дисплея в кабине водителя, ценовая привлекательность, сопоставимая с легковыми автомобилями, шикарные сидения с возможностью подогрева и поворотным механизмом и ультрасовременные системы помощи водителю. Электрический стояночный тормоз — уникальное торговое предложение в сегменте крупных малотоннажных автомобилей. Это особое преимущество с точки зрения удобства: доступ к жилому пространству из кабины становится проще благодаря отсутствию рычага стояночного тормоза.



Кроме того, новый Sprinter возвещает о начале цифровой эпохи для домов на колёсах. Благодаря новым возможностям цифрового контроля дом на колёсах на базе Sprinter становится «интеллектуальным домом», а значит — «интеллектуальным автофургоном». Впервые Sprinter снабжён модулем цифровой коммуникации, который подключает дом на колёсах к интернету. Это позволяет, например, определить местонахождение автомобиля, уровень топлива или проверить пробег до техобслуживания. Кроме того, система Live Traffic предоставляет последнюю информацию о ситуации на дорогах, чтобы всегда выбирать самый удобный маршрут. Она также учитывает габариты, узкие дороги и ограничения по весу.



В будущем новый интерфейс модуля создаст основу для создания интеллектуальной связи между автомобилем, его грузовой частью и его функциями. Это позволит контролировать все статусы автомобиля из одного места посредством вспомогательного дисплея, расположенного в доме на колёсах, или с помощью смартфона. Приложение для автофургонов Mercedes-Benz Camper App предоставит доступ к автомобилю из любой точки мира — например, чтобы проверить уровень газа и сточной воды или провести проверку автомобиля и его кузова перед началом поездки. Это позволит, например, заранее включить обогрев после дня, проведённого на лыжных склонах, чтобы в доме на колёсах было уютно и тепло, когда он встретит семью. Сочетание передвижного средства и жилого пространства создаст продуманный блок, не имеющий равных на рынке домов на колёсах.



Высококачественные системы помощи водителю в базовой комплектации автомобиля значительно повышают его привлекательность в целом: к ним относится адаптивный круиз-контроль DISTRONIC на базе радиолокации, система экстренного торможения Brake Assist, активная система удержания полосы движения Active Lane Keeping Assist и система контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST. Также встроена стандартная система стабилизации при боковом ветре Crosswind Assist, поскольку благодаря ней передвижение в доме на колёсах становится значительно безопаснее, особенно на больших скоростях.



Впервые представленный автомобиль с передним приводом особенно интересен для быстрорастущего сегмента домов на колёсах, которые в настоящий момент составляют примерно треть рынка. Особенно впечатляет тот факт, что он оборудован дизельным двигателем OM 651 мощностью 130 кВт/400 Нм, доступным исключительно для домов на колёсах. В сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией или новой 9-ступенчатой автоматической трансмиссией он обеспечивает высокую эксплуатационную скорость при максимально тихом движении, плавности езды и оптимизированном потреблении топлива. Что касается других вариантов, для шасси впервые представлены всесезонные шины, разработанные специально для долгих периодов простоя. Ещё один вариант — шасси и капот. Он создаёт идеальную базу для интегрированного дома на колёсах. На его основе можно разработать и выпустить трёхосные автомобили максимальной массой до 5500 кг. Система пневматической подвески, сконфигурированная под требования дома на колёсах, гарантирует непревзойдённую плавность езды во время долгих путешествий и минимальный крен кузова.



Для полностью интегрированных домов на колёсах было разработано множество предварительных установок, благодаря которым впервые можно воспользоваться эксклюзивными функциональными особенностями в этом классе, а производителям кузовов станет проще интегрировать современные системы помощи водителю и удобное дополнительное оборудование. К ним относится предварительная установка обогревателей лобового стекла, усиленные основания сидений с трехточечными ремнями безопасности, а также предварительная установка системы DISTRONIC и системы контроля «слепых» зон Blind Spot Assist.



В последние годы наблюдался особенно стремительный рост доли переоборудованных грузовых фургонов на рынке, и сегодня она составляет почти 40%. Благодаря переднему приводу новый Sprinter открывает дополнительные возможности использования автомобиля. К решающим преимуществам относится увеличение грузоподъёмности (на 50 кг по сравнению с предыдущей моделью, оснащённой задним приводом) и более низкий пол грузового отсека (минус 80 мм), что оставляет больше пространства для оборудования салона и упрощает вход в грузовое отделение без дополнительной ступеньки. Три модели с дизельным двигателем, вырабатывающие от 84 кВт до 130 кВт, гарантируют динамичность, которая важна для автомобилей этого сегмента. Обширный пакет технологий, используемый для снижения уровня шума и вибраций, принёс особую пользу фургонам с тремя вариантами колёсных баз, тремя вариантами высоты кузова и в пяти весовых категориях. Полный привод поставляется опционально и расширяет спектр возможностей использования. Что особенно интересно для домов на колёсах: в режиме пониженного энергопотребления, доступном для всех моделей, автомобиль может оставаться в состоянии ожидания, сокращая потребление энергии до минимума. Как только режим пониженного энергопотребления отключается, Sprinter можно без проблем завести даже после продолжительного перерыва.



Передний привод разработан специально для соответствия требованиям европейского рынка домов на колёсах и расширяет продуктовую линейку задних и полных приводов. В США преобладающей концепцией остаётся задний привод. Не имеющие ограничения по тоннажу до 3,5 тонн мощные бензиновые двигатели являются частью технических требований. Мощный бензиновый двигатель в сочетании с автоматической трансмиссией 7G-TRONIC создаёт для этого оптимальные условия — не только потому, что полная масса автомобиля составляет до пяти тонн.

