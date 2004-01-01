Партнерский материал: Производство грибов в России в 2019 году вырастет на 30%

По оценке компании «Интерагро», объем российского производства грибов в прошлом году составил около 20 тыс. т. В 2017-м были запущены три новых грибных фермы общей мощностью более 15 тыс. т в год. В этом году предприятия должны выйти на заявленные объемы производства, что позволит нарастить общую емкость рынка почти вдвое. Также в 2018-м планируется запуск еще четырех крупных грибных комплексов. По прогнозу «Интерагро», в совокупности они позволят увеличить объем производства грибов в России на 30% по итогам 2019 года. Эксперты полагают, что такие быстрые темпы роста в дальнейшем позволит нашей стране не только полностью обеспечить продуктом внутренний рынок, но и поставлять грибную продукцию за рубеж.



Прогнозы развития и государственной поддержки грибной отрасли, а также другие ключевые вопросы промышленного производства и культивирования грибов в России, станут главными темами Всероссийской грибной конференции, которая состоится 22 марта в Минсельхозе. Организатор мероприятия — ассоциации «Теплицы России».



Среди участников конференции — представители Государственной Думы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования для промышленного производства грибов, представители банковского сектора. В открытии конференции примут участие Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, депутат Государственной Думы Алексей Ситников. Среди спикеров также будут российские и международные эксперты, представители финансовых институтов, инвесторы.



Конференция будет интересна представителям агробизнеса, тепличных хозяйств, владельцам грибных комплексов, производителям техники, упаковочного оборудования, а также инвесторам, которые хотят развить новое направление, построить новый доходный бизнес с большими перспективами и широким, постоянно растущим рынком сбыта.

