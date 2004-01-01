 Партнерский материал: АВИЛОН «Мерседес-Бенц»: наши цели совпадают! — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: АВИЛОН «Мерседес-Бенц»: наши цели совпадают!
Февраль 2018
От эффективности вашего бизнеса зависят темпы его дальнейшего развития. Чем выше темпы, тем больше обороты, тем больше ресурсов требуется для достижения новых высот. Наши цели совпадают!
Фото: АВИЛОН

Мы заинтересованы в росте вашего бизнеса и предлагаем специальные условия приобретения коммерческого транспорта «Мерседес-Бенц» в АВИЛОН!

Sprinter Classic Van 3,5t 3550 313CD за 1 377 512 рублей.

Sprinter Classic Van 3,5t 4025 311CDI за 1 401 953 руб рублей.

Sprinter NCV3 Van 3,5t 3665 313CDI за 2 674 913 рублей.

Vito Street 111 CDI L за 2 415 877 рублей.

Ознакомьтесь с автомобилями в наличии

Воспользуйтесь предложением от АВИЛОН «Мерседес-Бенц»:

на Волгоградском проспекте 43, к. 2;

по телефону +7 (495) 290-95-24;

или оставьте заявку online

Почему в АВИЛОН «Мерседес-Бенц»?

- традиционно большой выбор автомобилей в наличии;

- сезонные и специальные предложения;

- автомобили в различных комплектациях;

- тест-драйв всего модельного ряда по предварительной записи и без.

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