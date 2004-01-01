Партнерский материал: АВИЛОН «Мерседес-Бенц»: наши цели совпадают!

Мы заинтересованы в росте вашего бизнеса и предлагаем специальные условия приобретения коммерческого транспорта «Мерседес-Бенц» в АВИЛОН!
Sprinter Classic Van 3,5t 3550 313CD за 1 377 512 рублей.
Sprinter Classic Van 3,5t 4025 311CDI за 1 401 953 руб рублей.
Sprinter NCV3 Van 3,5t 3665 313CDI за 2 674 913 рублей.
Vito Street 111 CDI L за 2 415 877 рублей.
Ознакомьтесь с автомобилями в наличии
Воспользуйтесь предложением от АВИЛОН «Мерседес-Бенц»:
на Волгоградском проспекте 43, к. 2;
по телефону
или оставьте заявку online
Почему в АВИЛОН «Мерседес-Бенц»?
- традиционно большой выбор автомобилей в наличии;
- сезонные и специальные предложения;
- автомобили в различных комплектациях;
- тест-драйв всего модельного ряда по предварительной записи и без.