Партнерский материал: ONE: Конференция Идей Alltech приглашает экспертов по свиноводству изучить новаторскую силу идей

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ONE: Конференция Идей Alltech (ONE18), которая пройдет 20−22 мая в Лексингтоне, штат Кентукки, это уникальная возможность для экспертов по свиноводству принять участие в глобальном обсуждении инноваций в отрасли, проблем и их решений.

Специальные сессии , направленные на обучение и вдохновение, позволят получить уникальную информацию от ведущих экспертов по свиноводству, а также обменяться идеями со специалистами со всего мира.



- Локомотив отрасли: Что дальше?



Свинина является самым потребляемым животным белком в мире. Кто является новыми игроками на рынке, какие возможности у производителей для удовлетворения растущего спроса?



— Удовлетворение сегодняшних потребностей: Премиальные вкус и качество



Потребителей все больше заботит качество мяса и способ его производства. Что потребители понимают под качеством мяса? Какие ключевые факторы влияют на это? Узнайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы продукт оказался на столе потребителя.



— Жизнь без вакцины



Как мы можем обойтись без вакцины с помощью новых технологий в борьбе с болезнями, такими как РРСС? Станут ли все вирусы пережитками прошлого? Какой генетический потенциал появляется, когда мы живем без вирусов?



— Запрет на оксид цинка: Альтернативный план



Ожидается, что новое регулирование в отношении оксид цинка всколыхнет глобальную отрасль свиноводства. Каковы актуальные нормы ввода? Существует ли альтернатива? Все ответы найдете здесь.



— Дилемма в свиноводстве: Больше поросят — ниже качество?



Существует ли баланс между количеством и качеством? Чем больше количество поросят, тем важнее, чтобы свиноматки и поросята получали корм, необходимый для оптимальной продуктивности и качества. Узнайте от экспертов по свиноводству, кто сможет разрешить эту головоломку.



*Темы могут меняться по мере формирования программы.



ONE: Конференция Идей Alltech - возможность узнать больше и познакомиться с лидерами мнений. В этом году на ‘основной арене' выступит Джек Уэлч, легендарный бывший председатель и генеральный директор General Electric, который вошел в список «100 величайших бизнес-умов» по версии Forbes в 2017 году. На конференции также выступит Доктор Родольф Барранго, профессор из Университета штата Северная Каролина, чьи исследования нацелены на изучение систем CRISPR-Cas9 и их применение в бактериях, а также профессор из



Северно-Западного университета Роберт Уолкотт, постоянный автор статей для Forbes, автор работы «Рост изнутри: Освоение корпоративного управления и инноваций.»



Программа ‘Акселератор Пирса Лайонса' в этом году возвращается и, как ранее, будет трамплином для начинающих инноваторов. Предприниматели из разных уголков мира представят свои революционные идеи по агро- и продовольственной технологии. Как следующее поколение технологий повлияет на ваш бизнес?



Узнайте об этом на ONE18.



Конференция Alltech пройдет в этом году в 34-й раз. Каждый год ее посещают около 4,000 человек. Независимо от того, проводят ли производители фундаментальные изменения в своей отрасли или просто нуждаются во вдохновении, на ONE18 они узнают о новых возможностях и решениях.



Узнайте больше и регистрируйтесь на one.alltech.com до 31 марта, сэкономив $400. Присоединяйтесь к общению с #ONE18 на Twitter и подписывайтесь на страницу мероприятия ONE18 В Facebook , чтобы следить за обновлениями.

