Партнерский материал: ONE: Конференция Идей Alltech приглашает экспертов по свиноводству изучить новаторскую силу идей

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ONE: Конференция Идей Alltech (ONE18), которая пройдет 20−22 мая в Лексингтоне, штат Кентукки, это уникальная возможность для экспертов по свиноводству принять участие в глобальном обсуждении инноваций в отрасли, проблем и их решений.
Специальные сессии, направленные на обучение и вдохновение, позволят получить уникальную информацию от ведущих экспертов по свиноводству, а также обменяться идеями со специалистами со всего мира.
- Локомотив отрасли: Что дальше?
Свинина является самым потребляемым животным белком в мире. Кто является новыми игроками на рынке, какие возможности у производителей для удовлетворения растущего спроса?
— Удовлетворение сегодняшних потребностей: Премиальные вкус и качество
Потребителей все больше заботит качество мяса и способ его производства. Что потребители понимают под качеством мяса? Какие ключевые факторы влияют на это? Узнайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы продукт оказался на столе потребителя.
Как мы можем обойтись без вакцины с помощью новых технологий в борьбе с болезнями, такими как РРСС? Станут ли все вирусы пережитками прошлого? Какой генетический потенциал появляется, когда мы живем без вирусов?
— Запрет на оксид цинка: Альтернативный план
Ожидается, что новое регулирование в отношении оксид цинка всколыхнет глобальную отрасль свиноводства. Каковы актуальные нормы ввода? Существует ли альтернатива? Все ответы найдете здесь.
— Дилемма в свиноводстве: Больше поросят — ниже качество?
Существует ли баланс между количеством и качеством? Чем больше количество поросят, тем важнее, чтобы свиноматки и поросята получали корм, необходимый для оптимальной продуктивности и качества. Узнайте от экспертов по свиноводству, кто сможет разрешить эту головоломку.
*Темы могут меняться по мере формирования программы.
ONE: Конференция Идей Alltech - возможность узнать больше и познакомиться с лидерами мнений. В этом году на ‘основной арене' выступит Джек Уэлч, легендарный бывший председатель и генеральный директор General Electric, который вошел в список «100 величайших бизнес-умов» по версии Forbes в 2017 году. На конференции также выступит Доктор Родольф Барранго, профессор из Университета штата Северная Каролина, чьи исследования нацелены на изучение систем CRISPR-Cas9 и их применение в бактериях, а также профессор из
Северно-Западного университета Роберт Уолкотт, постоянный автор статей для Forbes, автор работы «Рост изнутри: Освоение корпоративного управления и инноваций.»
Программа ‘Акселератор Пирса Лайонса' в этом году возвращается и, как ранее, будет трамплином для начинающих инноваторов. Предприниматели из разных уголков мира представят свои революционные идеи по агро- и продовольственной технологии. Как следующее поколение технологий повлияет на ваш бизнес?
Узнайте об этом на ONE18.
Конференция Alltech пройдет в этом году в 34-й раз. Каждый год ее посещают около 4,000 человек. Независимо от того, проводят ли производители фундаментальные изменения в своей отрасли или просто нуждаются во вдохновении, на ONE18 они узнают о новых возможностях и решениях.
Узнайте больше и регистрируйтесь на one.alltech.com до 31 марта, сэкономив $400. Присоединяйтесь к общению с #ONE18 на Twitter и подписывайтесь на страницу мероприятия ONE18 В Facebook, чтобы следить за обновлениями.