 Партнерский материал: ONE: Конференция Идей Alltech приглашает экспертов по свиноводству изучить новаторскую силу идей — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: ONE: Конференция Идей Alltech приглашает экспертов по свиноводству изучить новаторскую силу идей
Март 2018
Темы дискуссии: качество мяса, новые технологии для борьбы с болезнями и новое регулирование в отношении оксид цинка
Специальные сессии на ONE: Конференция Идей Alltech 2018 (ONE18) даст возможность производителям изучить темы, связанные с их отраслью, и обменяться идеями для будущего
Фото: Alltech


Зарегистрируйтесь до 31 марта на one.alltech.com и сэкономьте $400

ONE: Конференция Идей Alltech (ONE18), которая пройдет 20−22 мая в Лексингтоне, штат Кентукки, это уникальная возможность для экспертов по свиноводству принять участие в глобальном обсуждении инноваций в отрасли, проблем и их решений.
Специальные сессии, направленные на обучение и вдохновение, позволят получить уникальную информацию от ведущих экспертов по свиноводству, а также обменяться идеями со специалистами со всего мира.

Темы ONE18 по свиноводству:

- Локомотив отрасли: Что дальше?

Свинина является самым потребляемым животным белком в мире. Кто является новыми игроками на рынке, какие возможности у производителей для удовлетворения растущего спроса?

—  Удовлетворение сегодняшних потребностей: Премиальные вкус и качество

Потребителей все больше заботит качество мяса и способ его производства. Что потребители понимают под качеством мяса? Какие ключевые факторы влияют на это? Узнайте, какие шаги необходимо предпринять, чтобы продукт оказался на столе потребителя.

—  Жизнь без вакцины


Как мы можем обойтись без вакцины с помощью новых технологий в борьбе с болезнями, такими как РРСС? Станут ли все вирусы пережитками прошлого? Какой генетический потенциал появляется, когда мы живем без вирусов?

—  Запрет на оксид цинка: Альтернативный план


Ожидается, что новое регулирование в отношении оксид цинка всколыхнет глобальную отрасль свиноводства. Каковы актуальные нормы ввода? Существует ли альтернатива? Все ответы найдете здесь.

—  Дилемма в свиноводстве: Больше поросят — ниже качество?

Существует ли баланс между количеством и качеством? Чем больше количество поросят, тем важнее, чтобы свиноматки и поросята получали корм, необходимый для оптимальной продуктивности и качества. Узнайте от экспертов по свиноводству, кто сможет разрешить эту головоломку.

*Темы могут меняться по мере формирования программы.


ONE: Конференция Идей Alltech - возможность узнать больше и познакомиться с лидерами мнений. В этом году на ‘основной арене' выступит Джек Уэлч, легендарный бывший председатель и генеральный директор General Electric, который вошел в список «100 величайших бизнес-умов» по версии Forbes в 2017 году. На конференции также выступит Доктор Родольф Барранго, профессор из Университета штата Северная Каролина, чьи исследования нацелены на изучение систем CRISPR-Cas9 и их применение в бактериях, а также профессор из

Северно-Западного университета Роберт Уолкотт, постоянный автор статей для Forbes, автор работы «Рост изнутри: Освоение корпоративного управления и инноваций.»

Программа ‘Акселератор Пирса Лайонса' в этом году возвращается и, как ранее, будет трамплином для начинающих инноваторов. Предприниматели из разных уголков мира представят свои революционные идеи по агро- и продовольственной технологии. Как следующее поколение технологий повлияет на ваш бизнес?

Узнайте об этом на ONE18.

Конференция Alltech пройдет в этом году в 34-й раз. Каждый год ее посещают около 4,000 человек. Независимо от того, проводят ли производители фундаментальные изменения в своей отрасли или просто нуждаются во вдохновении, на ONE18 они узнают о новых возможностях и решениях.

Узнайте больше и регистрируйтесь на one.alltech.com до 31 марта, сэкономив $400. Присоединяйтесь к общению с #ONE18 на Twitter и подписывайтесь на страницу мероприятия ONE18 В Facebook, чтобы следить за обновлениями.

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