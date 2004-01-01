 Партнерский материал: Компания «Лилиани» приняла участие в XXI Агропромышленном форуме юга России — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Компания «Лилиани» приняла участие в XXI Агропромышленном форуме юга России
Март 2018
С 28 февраля по 2 марта 2018 года в Ростове-на-Дону прошёл крупнейший Агропромышленный форум юга России, организованный «ДонЭкспоЦентр». В 21-ый раз форум собрал на своей площадке ведущих специалистов и экспертов в области АПК. Генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Налбандян выступил с докладами в ряде конференций форума
Фото: «Лилиани»

Агропромышленный форум юга России — это специализированное мероприятие, направленное на демонстрацию сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции. Центральным событием Агропромышленного форума юга России стал Аграрный конгресс, который объединил в себе три большие тематические конференции, посвященные вопросам растениеводства, животноводства и с/х технике. Генеральный директор компании «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян принял участие в двух конференциях конгресса.

28 февраля он выступил в рамках конференции «Финансовая поддержка малого предпринимательства в аграрном секторе. Вопросы страхования и кредитования» и представил доклад на тему «Компенсация потери рентабельности при низкой цене на зерно с помощью «правильной» агрологистики». В докладе были раскрыты современные инструменты повышения прибыли даже в не самых благоприятных рыночных условиях.

Новый технологический уклад: способы повышения рентабельности агробизнеса

1 марта глава «Лилиани» выступил с докладом «Новый технологический уклад: способы повышения рентабельности агробизнеса» на конференции «Инновационные технологии и технические средства в аграрном производстве». В ходе выступления был предложен концептуально новый высокоэффективный комплексный подход к построению агробизнеса.

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