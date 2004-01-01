Партнерский материал: Компания «Лилиани» приняла участие в XXI Агропромышленном форуме юга России

Агропромышленный форум юга России — это специализированное мероприятие, направленное на демонстрацию сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции. Центральным событием Агропромышленного форума юга России стал Аграрный конгресс, который объединил в себе три большие тематические конференции, посвященные вопросам растениеводства, животноводства и с/х технике. Генеральный директор компании «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян принял участие в двух конференциях конгресса.



28 февраля он выступил в рамках конференции «Финансовая поддержка малого предпринимательства в аграрном секторе. Вопросы страхования и кредитования» и представил доклад на тему «Компенсация потери рентабельности при низкой цене на зерно с помощью «правильной» агрологистики». В докладе были раскрыты современные инструменты повышения прибыли даже в не самых благоприятных рыночных условиях.







1 марта глава «Лилиани» выступил с докладом «Новый технологический уклад: способы повышения рентабельности агробизнеса» на конференции «Инновационные технологии и технические средства в аграрном производстве». В ходе выступления был предложен концептуально новый высокоэффективный комплексный подход к построению агробизнеса.

