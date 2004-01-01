Партнерский материал: ONE: Конференция Идей Alltech изучит новаторскую силу идей и их возможность изменить птицеводство

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ONE: Конференция Идей Alltech (ONE18), которая пройдет 20−22 мая в Лексингтоне, штат Кентукки, это уникальная возможность для птицеводов и экспертов отрасли со всего мира обменяться идеями и обсудить ее развитие.



— 8 прорывных цифровых технологий



Является ли искусственный интеллект наивысшей точкой цифровых технологий? Вы знаете, что может сделать специализированный робот в отношении эффективности кормления, уровня смертности и возможных болезней? Как эти и другие передовые технологии помогают птицеводам удовлетворить потребности рынка и растущего населения планеты?



— Яйца хорошего качества



Для потребителя становится все более важным качество яиц, когда речь идет о прочности скорлупы, цвете и об однородности. Что вы можете сделать, чтобы обеспечить превосходное внешнее и внутреннее качество яиц? Составьте успешный план, изучив, чем нужно кормить несушек для получения скорлупы хорошего качества и увеличения пищевой ценности яиц.



— Выигрыш есть, можно поесть



Существует высокая конкуренция на рынке мясной гастрономии. Поскольку потребители делают выбор, исходя из внешнего вида продукта, его вкусовых качеств и состава, всегда ли ваш продукт выигрывает? Узнайте, как кормить вашу птицу, чтобы получить мясо лучшего качества и прибыль.



— Меньше значит больше: Использование органических минералов для получения прибыли



Почему специалисты по вопросам кормления продолжают перенасыщать корма питательными веществами и тратить деньги? Откройте новый путь к снижению затрат на корма, улучшению пищеварения, сохранению витаминов и улучшению здоровья кишечника с использованием органических минералов.



— Более ‘чистое' мясо



Так как в птицеводстве снижается или сокращается использование антибиотиков и увеличивается регулирующий контроль за фармацевтическими препаратами, что могут сделать производители, чтобы заверить, что их конечный продукт не содержит вредные бактерии и остается конкурентоспособным?



Узнайте, как стратегия, реализованная на стадии производства, может снизить уровень заболеваемости птиц, например, кокцидиозом, либо сократить патогенную нагрузку.



— Исключаем недопонимание: Лечебные антибиотики



Антибиотики применялись десятилетиями, однако, поскольку потребители требуют исключить их из продуктов питания, птицеводы должны найти иной способ. Какие изменения должны быть внесены, чтобы повысить эффективность лечебных антибиотиков? Какие мифы и какая правда ‘окутывают' тему здорового кишечника? Решение в пробиотиках и предбиотиках?



*Темы могут меняться по мере формирования программы.



Конференция Alltech пройдет в этом году в 34-й раз. Каждый год ее посещают около 4,000 человек. Независимо от того, проводят ли производители фундаментальные изменения в птицеводстве или просто нуждаются во вдохновении, на ONE18 они узнают о новых возможностях и решениях.



Узнайте больше и регистрируйтесь на one.alltech.com до 31 марта, сэкономив $400. Присоединяйтесь к общению с #ONE18 на Twitter и подписывайтесь на страницу мероприятия ONE18 В Facebook , чтобы следить за обновлениями.

