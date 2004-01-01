Партнерский материал: Компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH на выставке AgroFarm 2018

Организаторы выставки могут отметить отличный результат проведения выставки при участии 390 экспонентов из 30 стран мира, которые имели возможность представить свою продукцию и услуги более 12.000 посетителям выставки.



Особенностью данной выставки является широкий спектр, охватывающий все основные направления животноводства, а именно: выращивание животных и генетика, техника и оборудование, технологии защиты окружающей среды, биоэнергия и т. д.



Данная выставка проходит при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и зарекомендовала себя в качестве одной из главных платформ для развития и поддержки производственного процесса животноводства.



Компания «Hartmann LA GmbH» в этом году вновь приняла участие в этой многопрофильной и важной для компании выставке «AgroFarm 2018».



Особенным событием выставки стало для компании «Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH» вручение награды «Best Product AgroFarm 2018» за инновационную бройлерную кормушку «Comeo», разработанную в сотрудничестве с компанией «Roxell».



Награждение в номинации"Best Product AgroFarm 2018″ имеет большое значение, подчёркивающее высокое качество и уникальную инновацию данного продукта.

На российском рынке бройлерная кормушка «Comeo» была представлена и разработана при успешном сотрудничестве компании «Hartmann LA GmbH» c компанией «Roxell». Основным толчком для развития нового продукта послужило проведение многочисленных исследований, как на птицеводческих предприятиях Европы, так и в Российской Федерации, по устранению недостатков и улучшению технических параметров кормушки.



Использование кормушки «Comeo» гарантирует отличный старт для молодняка с первого же дня кормления.



Все части кормушки изготовлены из высококачественно эластичного пластика и имеют гарантийный срок 10 лет.



Отсутствие острых краев кормушки предотвращает повреждение птицы, а удобное и лёгкое крепление к кормораздаточной трубе обеспечивает отличный результат выращивания птицы. Благодаря плоской чашке бройлеры получают простой доступ к корму с суточного возраста и до последнего дня содержания.



Бройлерная кормушка «Comeo» и вся кормораздаточная система являются очень удобными и надежными в эксплуатации, подлежат лёгкому и быстрому демонтажу.



Этот продукт имеет ряд положительных особенностей, которые влияют на формирование скелета птицы, обеспечивают хороший рост бройлеров до последнего дня выращивания и способствуют интенсивному развитию мышц без каких-либо травм. Здоровье птицы и комфортное потребление корма являются предварительным условием для производства мяса высокой категории с отличными вкусовыми качествами.



Применение данного вида кормушки отлично зарекомендовало себя во многих крупных птицеводческих предприятиях, которые очень довольны использованием бройлерной кормушки «Comeo».

