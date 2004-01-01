 Партнерский материал: Компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH на выставке AgroFarm 2018 — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH на выставке AgroFarm 2018
Март 2018
С 6 по 8 февраля 2018 года в выставочном центре «ВДНХ» в г. Москве состоялась одна из ведущих международных выставок России в области современного животноводства — «AgroFarm 2018»
Генеральный директор «Hartmann LA GmbH» М. Хартманн, представитель фирмы «Roxell» Д. Береснев и руководитель отдела сервисного обслуживания «Hartmann LA GmbH» К. Цимпфер (справа налево)
Фото: Hartmann LA GmbH

Организаторы выставки могут отметить отличный результат проведения выставки при участии 390 экспонентов из 30 стран мира, которые имели возможность представить свою продукцию и услуги более 12.000 посетителям выставки.

Особенностью данной выставки является широкий спектр, охватывающий все основные направления животноводства, а именно: выращивание животных и генетика, техника и оборудование, технологии защиты окружающей среды, биоэнергия и т. д.

Данная выставка проходит при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и зарекомендовала себя в качестве одной из главных платформ для развития и поддержки производственного процесса животноводства.

Компания «Hartmann LA GmbH» в этом году вновь приняла участие в этой многопрофильной и важной для компании выставке «AgroFarm 2018».

Особенным событием выставки стало для компании «Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH» вручение награды «Best Product AgroFarm 2018» за инновационную бройлерную кормушку «Comeo», разработанную в сотрудничестве с компанией «Roxell».

Награждение в номинации"Best Product AgroFarm 2018″ имеет большое значение, подчёркивающее высокое качество и уникальную инновацию данного продукта.

бройлерная кормушка Comeo

На российском рынке бройлерная кормушка «Comeo» была представлена и разработана при успешном сотрудничестве компании «Hartmann LA GmbH» c компанией «Roxell». Основным толчком для развития нового продукта послужило проведение многочисленных исследований, как на птицеводческих предприятиях Европы, так и в Российской Федерации, по устранению недостатков и улучшению технических параметров кормушки.

Использование кормушки «Comeo» гарантирует отличный старт для молодняка с первого же дня кормления.

Все части кормушки изготовлены из высококачественно эластичного пластика и имеют гарантийный срок 10 лет.

Отсутствие острых краев кормушки предотвращает повреждение птицы, а удобное и лёгкое крепление к кормораздаточной трубе обеспечивает отличный результат выращивания птицы. Благодаря плоской чашке бройлеры получают простой доступ к корму с суточного возраста и до последнего дня содержания.

Бройлерная кормушка «Comeo» и вся кормораздаточная система являются очень удобными и надежными в эксплуатации, подлежат лёгкому и быстрому демонтажу.

Этот продукт имеет ряд положительных особенностей, которые влияют на формирование скелета птицы, обеспечивают хороший рост бройлеров до последнего дня выращивания и способствуют интенсивному развитию мышц без каких-либо травм. Здоровье птицы и комфортное потребление корма являются предварительным условием для производства мяса высокой категории с отличными вкусовыми качествами.

Применение данного вида кормушки отлично зарекомендовало себя во многих крупных птицеводческих предприятиях, которые очень довольны использованием бройлерной кормушки «Comeo».


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