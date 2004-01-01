Партнерский материал: Автоматизация в сельском хозяйстве: это к деньгам!

На рынке много предложений, в том числе от ИТ-компаний, для сельхозпроизводителей: это конкретные инструменты, технологии, концепции и планы. И все же далеко не всегда ясно, как эти инструменты встраиваются в конкретные бизнес-процессы предприятий. «Мы хотим показать на примере реальных бизнес-кейсов и экспертного опыта, какие задачи и с каким эффектом можно решать, и обсудить их актуальность с игроками рынка. Нам важно услышать их мнение и понять, что у них действительно «болит», чтобы идти с ними в одном направлении и лучше удовлетворять их потребности», — комментирует Сергей Романов, директор по работе агросектором SAS Россия/СНГ.



О своей заинтересованности участвовать в бизнес-завтраке сообщили представители рабочей группы по цифровизации сельского хозяйства, поскольку тематика мероприятия совпадает с концепцией этого качественного перехода.



Сегодня все говорят об искусственном интеллекте и нейронных сетях. В рамках бизнес-завтрака эксперты рынка расскажут, как применять такие технологии и методы работы с данными для решения бизнес-задач растениеводческого и животноводческого передела.



Правильная реализация процессов мониторинга на агропредприятиях помогает снизить объемы хищений и злоупотреблений со стороны персонала и повысить контроль над бизнесом. О том как реализовать такой проект, расскажут представители ANT и «Фарватер».



Приглашенные эксперты также расскажут о перспективах развития цифровых технологий в агросекторе, в том числе интернета вещей, и об успешном опыте реализации конкретных кейсов на их предприятиях.



Мероприятие пройдет в отеле «Лотте» 22 марта. Участие в бизнес-завтраке бесплатное при условии обязательной регистрации. Количество мест ограничено.

