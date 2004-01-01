 Партнерский материал: Российская компания «Лилиани» примет участие в сельскохозяйственной выставке «AgriTek» в Казахстане — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.89
eur
70.586
moex
2274.57
brent
69.81
пшеница
458
сахар
12.57

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Российская компания «Лилиани» примет участие в сельскохозяйственной выставке «AgriTek» в Казахстане
Март 2018
С 14 по 16 марта 2018 года в Казахстане состоится 13-я Международная специализированная сельскохозяйственная выставка AgriTek/FarmTek Astana 2018. На выставке российский производитель сельхозтехники — компания «Лилиани» представит инновационные высокоэффективные и при этом низкозатратные решения в сфере агрологистики
Фото: «Лилиани»

Площадкой для проведения выставки традиционно станет выставочный центр «Корме», организатором выставки выступает компания TNT Productions, LLC.

На стенде ростовчан будут представлены современные агротехнологии, способствующие выведению агробизнеса на новый уровень рентабельности.

В области хранения «Лилиани» предлагает эффективную технологию хранения урожая в пластиковых рукавах, которые представляют собой безразмерный элеватор под открытым небом. Неоспоримым преимуществом данного метода является возможность хранить, сортировать и управлять качеством зерна на территории своего предприятия.

Хранение в рукавах также актуально и для других направлений бизнеса: животноводство, МЭЗ, для элеваторов — это дополнительные объемы складирования зерна, для перерабатывающих заводов — хранилище для сырья.

Для организации хранения зерна в пластиковых рукавах компания «Лилиани» выпускает весь комплекс техники: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР. Также существует специализированная модель зерноупаковщика с опцией внесения консервирующих препаратов.

Следующим экспонатом был габаритный двухсекционный бункер-перегрузчик БП 16.С2 с системой самозагрузки

Другим направлением работы компании является производство бункеров-перегрузчиков для оптимизации процесса сева и уборки зерновых.

Бункеры-перегрузчики являются буферной зоной между посевным комплексом либо комбайном и автотранспортом. Использование перегрузчика имеет ряд преимуществ:

- При севе значительно повышается скорость загрузки сеялок, что позволяет увеличить производительность посевных комплексов в среднем на 30%.

- При уборке благодаря бункерам-перегрузчикам полностью исключается простой техники, так как собранный урожай комбайны перегружают в бункер прямо на ходу, не прекращая свою работу. Средний прирост производительности уборочной техники при таком подходе достигает 35%.

редний прирост производительности уборочной техники при таком подходе достигает 35%

С целью приёмки зерна и прочих сыпучих грузов с самосвального транспорта и последующей их перегрузкой «Лилиани» выпускает автомобильные перегрузчики МВА. Также компания производит бункеры-хопперы для загрузки вагонов, что исключает необходимость подачи состава к стационарной погрузной точке.

компания производит бункеры-хопперы для загрузки вагонов

На сегодняшний день клиентами «Лилиани» являются крупнейшие холдинги России и Казахстана. У компании амбициозные планы по расширению партнерских отношений и выходу на новые рынки сбыта.

Стенд компании «Лилиани» на выставке AgriTek/FarmTek Astana 2018 — А-363.

Стенд компании на выставке AgriTek/FarmTek Astana 2018 - А-363

Показать еще

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией