Партнерский материал: Российская компания «Лилиани» примет участие в сельскохозяйственной выставке «AgriTek» в Казахстане

Площадкой для проведения выставки традиционно станет выставочный центр «Корме», организатором выставки выступает компания TNT Productions, LLC.



На стенде ростовчан будут представлены современные агротехнологии, способствующие выведению агробизнеса на новый уровень рентабельности.



В области хранения «Лилиани» предлагает эффективную технологию хранения урожая в пластиковых рукавах, которые представляют собой безразмерный элеватор под открытым небом. Неоспоримым преимуществом данного метода является возможность хранить, сортировать и управлять качеством зерна на территории своего предприятия.



Хранение в рукавах также актуально и для других направлений бизнеса: животноводство, МЭЗ, для элеваторов — это дополнительные объемы складирования зерна, для перерабатывающих заводов — хранилище для сырья.



Для организации хранения зерна в пластиковых рукавах компания «Лилиани» выпускает весь комплекс техники: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР. Также существует специализированная модель зерноупаковщика с опцией внесения консервирующих препаратов.







Другим направлением работы компании является производство бункеров-перегрузчиков для оптимизации процесса сева и уборки зерновых.



Бункеры-перегрузчики являются буферной зоной между посевным комплексом либо комбайном и автотранспортом. Использование перегрузчика имеет ряд преимуществ:



- При севе значительно повышается скорость загрузки сеялок, что позволяет увеличить производительность посевных комплексов в среднем на 30%.



- При уборке благодаря бункерам-перегрузчикам полностью исключается простой техники, так как собранный урожай комбайны перегружают в бункер прямо на ходу, не прекращая свою работу. Средний прирост производительности уборочной техники при таком подходе достигает 35%.







С целью приёмки зерна и прочих сыпучих грузов с самосвального транспорта и последующей их перегрузкой «Лилиани» выпускает автомобильные перегрузчики МВА. Также компания производит бункеры-хопперы для загрузки вагонов, что исключает необходимость подачи состава к стационарной погрузной точке.







На сегодняшний день клиентами «Лилиани» являются крупнейшие холдинги России и Казахстана. У компании амбициозные планы по расширению партнерских отношений и выходу на новые рынки сбыта.



Стенд компании «Лилиани» на выставке AgriTek/FarmTek Astana 2018 — А-363.





