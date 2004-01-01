Партнерский материал: Новый диск Väderstad CrossCutter cправляется со сложными задачами современного сельского хозяйства

Диск CrossCutter может быть установлен на универсальный дисковый культиватор Väderstad Carrier с шириной захвата от 3,0 до 12,25 метров.



«Диск CrossCutter показывает выдающиеся результаты по стерне масличного рапса и в покровных культурах, а также обеспечивает большие преимущества как по зерновой стерне, так и на вспаханном поле, — говорит Маттиас Ховнерт, директор по маркетингу и продажам в Väderstad. — Диск CrossCutter работает очень интенсивно с низкими тяговыми требованиями при небольшой глубине обработки и высокой скорости до 20 км/ч.»



Превосходен в пожнивных остатках масличного рапса

После сбора масличного рапса очень важно добиться прорастания и роста падалицы. Так создаётся ложное семенное ложе, которое позже при вторичном проходе может быть устранено для лучшей гигиены поля для последующего урожая. Если этого не сделать, оставшиеся семена масличного рапса увеличивают риск уничтожения последующего урожая.



«Форма диска CrossCutter и высокое качество шведской стали делают возможным полное срезание и интенсивное перемешивание при поверхностной обработке. Это означает, что обширное ложное семенное ложе создается по всему полю, — говорит Магнус Самуэльссон, разработчик концептов в Väderstad. — Диск CrossCutter устанавливается на универсальный дисковый культиватор Carrier «Classic». Т. к. каждый диск CrossCutter индивидуально устанавливается на собственный резиновый дисковый подвесной кронштейн, диск может повторять контуры поверхности, обеспечивая очень ровные результаты.»



Заделка покровной культуры

CrossCutter диск предоставляет дополнительные преимущества при заделке покровной культуры.



Интенсивно работая на глубине 2−3 см, диск CrossCutter не производит глубокой заделки семян от потерь после уборки основной культуры. Он ликвидирует покрывную культуру, уменьшая риск возникновения проблем со следующим урожаем.



Диск CrossCutter также показывает прекрасные результаты работы с пожнивными остатками зерновых, где интенсивная неглубокая культивация поможет бороться со злаковыми сорняками, такими как лисохвост. На пахотных землях прочная конструкция и высококачественная шведская сталь способствуют созданию посевного ложа.



Диаметр диска CrossCutter — 450 мм и он произведен из высококачественной шведской стали V-55. Продукт разработан и произведен на высокоавтоматизированном производстве Svensk Presshärdnig (SPH) в Швеции. SPH — ведущий производитель закаленных изнашиваемых деталей, является частью Väderstad Group.



Новый диск CrossCutter будет доступен для дисковых культиваторов компании Väderstad - Carrier 300−400, Carrier X 425−625, Carrier 420−820 and Carrier 925−1225 В апреле 2018.

