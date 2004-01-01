 Партнерский материал: Компания Ford Trucks начала сотрудничество с TURBOTRUCKS в России — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Компания Ford Trucks начала сотрудничество с TURBOTRUCKS в России
Март 2018
Один из международных лидеров в производстве тяжелых грузовиков, объявил компанию TURBOTRUCKS эксклюзивным дистрибьютором грузовых автомобилей Ford Trucks в России
Фото: Ford Trucks

Компания TURBOTRUCKS (часть TH Group) более 20 лет сотрудничает с ведущими мировыми производителями грузовых автомобилей, и накопила большой опыт работы в индустрии коммерческого транспорта в 9 странах Европы и Азии.

TURBOTRUCKS будет осуществлять продажи автомобилей Ford Trucks, послепродажное обслуживание и организовывать поставку и дистрибуцию оригинальных запасных частей через региональную сервисную сеть.

За два года Ford Trucks в сотрудничестве с TURBOTRUCKS планирует расширить присутствие сервисной сети на всех основных транспортных маршрутах страны.

Доступность запчастей и расходных материалов является важной частью этого партнерства. Основной логистический терминал, из которого начнутся поставки в региональные складские отделения, будет расположен в Москве.

Ford Trucks и TURBOTRUCKS объявили о партнерстве и начале сотрудничества на пресс-конференции в Swissotel Hotel Moscow. В мероприятии приняли участие акционеры Нoet Family и Ackermans & Van Haaren Investment Company генеральный директор TH Group Piet Wauters и Serge Van Hulle, директор компании TURBOTRUCKS в России, вице-президент Ford Trucks Serhan Turfan, директор по международной деятельности Ford Trucks Emrah Duman, управляющий директор Ford Trucks Russia Bahadir Koc, представители Ford Trucks и TURBOTRUCKS, а так же другие видные гости.

На пресс-конференции директор по международной деятельности Ford Trucks Emrah Duman сказал: «После нашего первого контакта с TURBOTRUCKS мы поняли, что обе стороны разделяют одно и то же видение структуры бизнеса и будут хорошими партнерами. Это сотрудничество позволит реструктурировать стратегию дистрибуции Ford Trucks в России, приведет нас к быстрому расширению сервисной сети, а также к значительному улучшению поставок запчастей по всей России. С нашим новым партнером, TURBOTRUCKS, мы планируем предоставлять клиентам самый высокий уровень обслуживания. Мы очень рады быть партнером TURBOTRUCKS, и я считаю, что эта компания будет представлять наш бренд в России наилучшим образом».

Директор компании TURBOTRUCKS Serge Van Hulle сказал: «Мы гордимся, что Ford Trucks выбрали именно нашу компанию в качестве эксклюзивного дистрибьютора в России и убеждены, что накопленный за последние двадцать лет опыт поможет в успешном продвижении бренда на российском рынке. TURBOTRUCKS и Ford Trucks предложат клиентам в России уникальные условия — 2 года полной гарантии на грузовые автомобили Ford. Уверены, что клиенты по достоинству оценят автомобили Ford Trucks, качество оказания сервисных услуг и доступность оригинальных запасных частей».

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