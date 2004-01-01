Партнерский материал: «Агротерра» готова тестировать стартапы с «большими данными»

На акселерацию технологии в растениеводстве уходит минимум 1 год. Столько нужно, чтобы разработка прошла полный производственный цикл и анализ результатов. В это время технология работает в тестовом режиме. Молодому стартапу без поддержки сложно проводить испытания продукта и выводить его на внешний рынок. У разработчика нет базы для экспериментов и реальных производственных данных. Однако инвесторам интересен рабочий прототип. В том числе из-за такого разрыва предприятия закрываются. По статистике*, это происходит в 50% случаев в течение первых 5 лет после запуска.



«АгроТерра» с 2018 года предоставляет возможность стартапам тестировать разработки в сфере цифрового растениеводства в своих экспериментальных хозяйствах в Центральной России. Здесь разработчик может посмотреть, как его модель работает в реальных условиях, сравнить полученные данные с исторической и аналитической базой компании, получить комментарии аграриев с многолетним опытом. Bayer активно поддерживает развитие стартапов в области цифровой медицины и сельского хозяйства. Компания проводит в России глобальную акселерационную программу Grants4Apps, в рамках которой стартапы имеют возможность поработать в московском коворкинге Bayer, получить консультационную поддержку и в течение трех месяцев усовершенствовать свои разработки.



«Цифровые технологии стремительно внедряются в сельское хозяйство, отвечая потребностям фермеров — Россия не исключение. Мы надеемся, что программа Grants4Apps для акселерации digital-стартапов, в том числе и в области цифрового сельского хозяйства, придаст дополнительный импульс развитию инновационных технологий для АПК. Сбор заявок для участия в программе открыт до 5 апреля. В фокусе проекты, позволяющие трансформировать «большие данные» в конкретные решения для агрономов», — отметил Денис Серегин, глава направления Digital Farming компании Bayer в странах СНГ.



«Для развития цифрового земледелия «АгроТерра» проводит собственные исследования, тестирует проверенные рынком инновационные решения и предложения от стартапов. За три года наш Исследовательский центр обработал результаты по 262 элементам технологий и 95 сортам культур. Например, интересными были результаты по тесту программы для подсчета оптимальных доз удобрений SMART! Fertilizer. Уже на этапе эксперимента мы увидели, что урожайность сои выросла на 15%, а маржинальность — на 5% в абсолютном выражении. Мы не только рассматриваем использование лучших практик на своих полях, но и рассказываем об испытаниях широкому кругу партнеров-фермеров. Сегодня одно из приоритетных направлений для научного сотрудничества со стартапами — «большие данные» и моделирование в растениеводстве», — говорит Станислав Шишов, директор по инновациям Группы компаний «АгроТерра».



Пример разработки «от идеи до продажи» рассказал совладелец стартапа «Агросигнал» Владимир Коршунов. Программа компании «Инфобис» прошла полный цикл подготовки перед привлечением инвестиций в 100 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Системой мониторинга техники пользуются уже порядка 150 хозяйств. Она обрабатывает информацию с 2 млн гектаров земель. «В этом году мы начали работать на рынке Казахстана. В Фонде развития интернет-инициатив полагают, что в перспективе система «Агросигнал» может занять до 20% рынка, нарастив доходы компании до 700 млн рублей», — отмечает Владимир Коршунов.



На митапе акселератора Grants4Apps собрались 30 молодых разработчиков и экспертов агрокомпаний. Еще 220 человек смотрели онлайн-трансляцию. Они узнали, какие существуют возможности для развития своих разработок, как привлекать инвестиции и какие цифровые агротехнологии самые востребованные в мире. Следующий митап акселератор проведет в апреле.

