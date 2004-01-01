Партнерский материал: Алексей Самохин займется развитием продаж Ford Trucks в России

В новой должности господин Самохин сфокусируется на задачах по развитию продаж грузовых автомобилей Ford Trucks и увеличению доли рынка.



Алексею Самохину 52 года, он родился в Москве в 1965 году и окончил Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет (МАДИ).



Более 15 лет господин Самохин, работая в российских организациях холдинга TH Group, руководил продажами грузовой техники DAF в России. С марта 2018 года компания TURBOTRUCKS является эксклюзивным дистрибьютором Ford Trucks в России.



«Для меня большая честь заняться развитием продаж Ford Trucks. Я уверен, что безупречное качество техники, произведенной с применением технологий гиганта мирового автомобилестроения, гибкая ценовая политика, доступность сервисного обслуживания и запасных частей позволят поднять продажи на новый уровень», — сказал Алексей Самохин.

