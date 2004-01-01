 Партнерский материал: Алексей Самохин займется развитием продаж Ford Trucks в России — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Алексей Самохин займется развитием продаж Ford Trucks в России
Март 2018
Начиная с 19 марта 2018 года Алексей Самохин займет позицию директора по продажам Ford Trucks в компании TURBOTRUCKS (часть TH Group). Его огромный опыт в грузовом автомобильном бизнес поможет марке Ford Trucks нарастить свое присутствие на российском рынке
Фото: TURBOTRUCKS

В новой должности господин Самохин сфокусируется на задачах по развитию продаж грузовых автомобилей Ford Trucks и увеличению доли рынка.

Алексею Самохину 52 года, он родился в Москве в 1965 году и окончил Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет (МАДИ).

Более 15 лет господин Самохин, работая в российских организациях холдинга TH Group, руководил продажами грузовой техники DAF в России. С марта 2018 года компания TURBOTRUCKS является эксклюзивным дистрибьютором Ford Trucks в России.

«Для меня большая честь заняться развитием продаж Ford Trucks. Я уверен, что безупречное качество техники, произведенной с применением технологий гиганта мирового автомобилестроения, гибкая ценовая политика, доступность сервисного обслуживания и запасных частей позволят поднять продажи на новый уровень», — сказал Алексей Самохин.

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