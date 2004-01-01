Партнерский материал: Генеральный директор компании «ЛИЛИАНИ» принял участие в Международной конференции Российского Зернового Союза

В рамках деловой программы конференции Генеральный директор компании «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступил с докладом на тему: «Современная инфраструктура сырьевой базы». В докладе были подробно рассмотрены вопросы хранения зерна традиционными методами, а также с помощью новой технологии — хранение зерна в пластиковых рукавах.



Для примера была представлена разница между экономическими выгодами при инвестициях в завод и элеватор (традиционный способ хранения) и инвестициях в завод и пластиковые рукава (новая технология хранения). При использовании нового способа хранения рентабельность значительно увеличивается и составляет 46,3%, в сравнении с рентабельностью при традиционном укладе хранения — 25%.







На Международной конференции «Глубокая переработка зерна: формированиецепочки добавленной стоимости» также были рассмотрены вопросы государственнойполитики в вопросах стимулирования производствапродукции глубокой переработки зерна, процесс формирования цепочек добавленной стоимостив зерновом секторе, глобальный рынок продуктов глубокой переработки и многиедругие темы в области глубокой переработки зерна.