 Партнерский материал: Генеральный директор компании «ЛИЛИАНИ» принял участие в Международной конференции Российского Зернового Союза — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал: Генеральный директор компании «ЛИЛИАНИ» принял участие в Международной конференции Российского Зернового Союза
Март 2018
Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации провел Международную конференцию «Глубокая переработка зерна: формирование цепочки добавленной стоимости» 14 марта 2018 г. в отеле «Азимут Москва Олимпик» г. Москва. Генеральный директор компании «Лилиани» — Армен Вемирович Налбандян принял участие в конференции в качестве спикера
Фото: «Лилиани»

В рамках деловой программы конференции Генеральный директор компании «Лилиани» Армен Вемирович Налбандян выступил с докладом на тему: «Современная инфраструктура сырьевой базы». В докладе были подробно рассмотрены вопросы хранения зерна традиционными методами, а также с помощью новой технологии — хранение зерна в пластиковых рукавах.

Для примера была представлена разница между экономическими выгодами при инвестициях в завод и элеватор (традиционный способ хранения) и инвестициях в завод и пластиковые рукава (новая технология хранения). При использовании нового способа хранения рентабельность значительно увеличивается и составляет 46,3%, в сравнении с рентабельностью при традиционном укладе хранения — 25%.

На Международной конференции «Глубокая переработка зерна: формирование цепочки добавленной стоимости»

На Международной конференции «Глубокая переработка зерна: формирование
цепочки добавленной стоимости» также были рассмотрены вопросы государственной
политики в вопросах стимулирования производства
продукции глубокой переработки зерна, процесс формирования цепочек добавленной стоимости
в зерновом секторе, глобальный рынок продуктов глубокой переработки и многие
другие темы в области глубокой переработки зерна.
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