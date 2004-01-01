Партнерский материал: Компания «Лилиани» приняла участие в 13-ой Международной специализированной сельскохозяйственной выставке AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2018 В Казахстане

Уже не первый год специализированная выставочная компания TNT Productions, LLC успешно проводит выставку AGRITEK/FARMTEK ASTANA — одно из важнейших сельскохозяйственных мероприятий в Казахстане. Площадкой для проведения выставки традиционно стал выставочный центр «Корме».



Выставка была разделена на три основные направления: сельскохозяйственная техника и оборудование, оборудование для садоводства и животноводство.



Российская компания «Лилиани» представила на выставке современные агротехнологии, способствующие выведению агробизнеса на новый уровень рентабельности. На стенде были наглядно показаны преимущества продуктов компании и новых технологий перед традиционными.



В области хранения компания «Лилиани» представила современную технологию хранения зерна в пластиковых рукавах. Возможность хранить, сортировать и управлять качеством зерна на территории своего предприятия выгодно отличает новую технологию от традиционной. В пластиковых рукавах также возможно хранить влажное зерно, что является особенно актуальным для климатических условий севера страны. Хранение зерна в гибких пластиковых рукавах идеально подходит и для других направлений бизнеса: животноводство, МЭЗ, для элеваторов — это дополнительные объемы складирования зерна, для перерабатывающих заводов — хранилище для сырья.



Для организации хранения зерна в пластиковых рукавах компания «Лилиани» выпускает весь комплекс техники: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР. Также существует специализированная модель зерноупаковщика с опцией внесения консервирующих препаратов.







Для оптимизации процесса уборки и сева зерновых компания «Лилиани» разработала эффективное решение для выполнения различных логистических операций по приёмке, накоплению, перевозке и перегрузке сыпучих продуктов — бункер-перегрузчик.



Бункеры-перегрузчики являются буферной зоной между посевным комплексом либо комбайном и автотранспортом. Используя бункер-перегрузчик на поле, сельхозпредприятие на севе может добиться увеличения производительности посевных комплексов в среднем на 30%, а при уборке благодаря бункерам полностью исключается простой техники, при таком подходе средний прирост производительности достигает 35%.







Другим направлением работы компании являются разработка, создание и внедрение автомобильных перегрузчиков МВА для перегрузки зерна и других сыпучих грузов с самосвального транспорта. Также компания производит бункеры-хопперы для загрузки вагонов, что исключает необходимость подачи состава к стационарной погрузной точке.











AgriTek/FarmTek Astana'2018 прошла при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства РК, АО «НУХ КазАгро», Союза фермеров Казахстана, Союза Птицеводов Казахстана и Ассоциации теплиц Казахстана. Официальный партнер — Казагрофинанс.

