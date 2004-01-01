Партнерский материал: CLAAS: В восьми регионах в ходе полевых демонстраций была подтверждена экономичность тракторов XERION 5000 и AXION 950

Главной целью демонстрации техники было ее испытание и подтверждение заявленных показателей производительности, экономичности и эксплуатационной надежности. Полевые работы проводились в период с начала мая до середины октября 2017 г.



Трактор XERION 5000 мощностью 487 л. с. испытывался в Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской и Орловской областях на предпосевной обработке, глубоком рыхлении и дисковании. AXION 950 — в Республике Мордовии, Курской, Рязанской и Тульской областях также на предпосевной обработке, дисковании и вспашке на глубину 40 см. Оба трактора имеют бесступенчатую коробку передач CMATIC, опционально на XERION 5000 были установлены спаренные колеса шириной 710 мм, а на AXION 950 использовались передний балласт 1800 кг и задние шины 900 мм. Тракторы работали с системами автоматического вождения GPS PILOT и терминалами управления S7 и S10 с корректирующими сигналом E-DIF и RTK NET.



Так, испытания XERION 5000 при рыхлении на глубину 30 см культиватором HORSH TIGER 5MT на поле после вспашки показали расход топлива в 19,5 л/га, при этом рабочая скорость движения составила 10−11 км/ч. Минимальный расход топлива в 7,2 л/га машина продемонстрировала при предпосевной обработке переувлажненного чернозема, несмотря на валки соломы, оставленные после уборки. В качестве прицепного агрегата использовался культиватор VADERSTAD TOP DOWN 700. Здесь рабочая скорость движения достигла 12,5 км/ч. При обработке на глубину 18 см тем же орудием на поле после уборки кукурузы, скорость движения XERION 5000 составила 12 км/ч, а расход топлива — 9,5 л/га.



4,8 л/га составил расход топлива у трактора AXION 950 при скорости движения 19 км/ч на предпосевной обработке (поле после культивации). При этом использовалась дисковая борона AMAZONE CATROS, настроенная на глубину 8 см. Еще меньший расход топлива — 4,5 л/га зафиксирован при обработке на глубину 12 см культиватором SALFORD.



Испытание системы автоматического вождения GPS PILOT S7 с корректирующим сигналом E-DIF показали, что точность ведения трактора увеличивается на 5%. Тем самым до минимума сводится общая площадь повторной обработки в одних местах и необработанных участков почвы — в других. Для фермеров это означает сокращение расходов и себестоимости конечной продукции за счет экономии времени, снижения затрат на топливо, уменьшения нагрузки на технику, оптимизации ширины используемых агрегатов. По экспертным оценкам, при себестоимости гектара пшеницы в 25 тыс. руб. 5% экономии означают высвобождение 1,25 тыс. руб., что соответствует примерно 30 л дизельного топлива.



«Ежегодно проводимые в различных регионах России демонстрационные показы всегда используются нами для проведения испытаний техники в различных условиях. Получаемые данные и отзывы ложатся в основу дальнейшей работы по постоянному совершенствованию и обновлению модельного ряда сельхозмашин, повышению их эксплуатационных характеристик», — отметил Дирк Зеелиг, заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию ООО КЛААС Восток.

