Партнерский материал: IVECO укрепляет позиции на российском рынке

Мероприятие было посвящено итогам деятельности компании за 2017 год, ее стратегии и прогнозам развития на Российском рынке. Также были озвучены данные по группе компаний CNH Industrial в России и в мире.



В пресс-конференции приняли участие глава представительства CNH Industrial в России и Республике Беларусь Фабрицио Чеполлина, бизнес-директор направления IVECO в России и Республике Беларусь Массимилиано Перри, бизнес-директор по запасным частям CNH Industrial/IVECO Михаил Мураховский, а также директор по маркетингу IVECO Алексей Слухай.







Фабрицио Чеполлина подвел итоги деятельности группы компаний CNH Industrial в 2017 году и поделился планами на 2018 год. Группа CNH Industrial выполнила целевые показатели, сохранив долю рынка по всем трем направлениям бизнеса, а также запустила ряд долгосрочных проектов, которые позволят укрепить позиции концерна и увеличить количество строительной и сельскохозяйственной техники, а также коммерческого транспорта в России. Как отметил Фабрицио Чеполлина, сейчас группа компаний концентрирует усилия на получении преференций на заключение специального инвестиционного контракта по локализации производства техники для сельскохозяйственных нужд Case IH и New Holland Agriculture, при этом ежегодно повышается уровень локализации на действующем в городе Набережные Челны заводе CNH Industrial. Более того, сейчас CNH Industrial оценивает возможности по локализации производства легкой коммерческой техники IVECO в соответствии с действующим законодательством.



IVECO с 1994 года осуществляет выпуск своей тяжелой линейки на территории России. С 1994 года на совместном предприятии «ИВЕКО-АМТ», расположенном в Челябинской области, производятся грузовые автомобили по лицензии IVECO, адаптированные для сложных условий эксплуатации с учётом индивидуальных потребностей заказчиков. «ИВЕКО-АМТ» предлагает более 1 500 опций для автомобилей Trakker и Eurocargo. Все автомобили и шасси, производимые ООО «ИВЕКО-АМТ», имеют статус товаров российского происхождения. Будучи полностью подготовленными к эксплуатации в суровых климатических условиях для выполнения самых сложных задач, грузовые автомобили пользуются большой популярностью у муниципальных, пожарных и спасательных служб, а также компаний нефтегазового сектора. Продукция CNG, выпускаемая «ИВЕКО-АМТ», включена в перечень субсидируемых Минпромторгом Российской Федерации. С 2018 года компания пополнила свой продуктовый портфель автомобилями IVECO Astra HD9. Первые самосвалы уже были протестированы крупными клиентами, такими как компания «Алроса».



По словам Массимилиано Перри, в 2018 году приоритетом для IVECO станет тяжелая гамма. «В этом году мы презентуем специальную версию автомобиля Stralis 4×2 с высокой спальной кабиной, созданную для работы в самых сложных условиях в России. Новая версия Stralis оснащена надежным 13-литровым двигателем Cursor 13 мощностью 480 л. с. с турбокомпрессором повышенной мощности, усиленной рамой и пакетом телематики, который поможет контролировать эксплуатационные расходы на автомобиль и позволит водителю максимально использовать возможности грузовика. В подтверждение заявленной надежности IVECO дает гарантию на силовую линию 3 года или на 450 000 км. Еще одной новинкой станет Stralis NP мощностью 400 л. с. в конфигурации LNG и запасом хода до 1400 км. Этого лидера по производительности и экологичности уже ждут российские клиенты, и в апреле этого года метановый тягач опробует дороги России», — отметил Массимилиано.



В тяжелом сегменте IVECO делает ставку на модель Trakker 720 6×6, производимую на заводе «ИВЕКО-АМТ» (в исполнении седельный тягач), которая не только отличается надежностью, но и является одной из лучших в классе по показателям общей стоимости владения. Заказчики смогут опробовать Trakker у официальных дилеров, взяв его на тест-драйв уже с апреля.



В средней гамме на совместном предприятии «СТ Нижегородец» с этого года начат выпуск автобусов IVECO STN-700 на базе шасси IVECO Eurocargo, а в легком сегменте появятся автобусы НЕМАН на базе шасси IVECO Daily в трех версиях: городской, междугородней и туристической.



В легкой гамме компания обновила IVECO Daily. В этом году модель снова получила престижный титул «Международный фургон года 2018» благодаря своей непревзойденной прочности и надежности, а также инновационным силовым агрегатам, делающим автомобиль экономически эффективным для пользователей и экологичным для окружающей среды.



В 2018 году IVECO особое внимание будет уделять послепродажному обслуживанию. В компании обновили портфель услуг по послепродажному обслуживанию Stralis MY 2018 на территории России, предложив владельцам грузовиков Stralis упрощенные схемы для снижения эксплуатационных затрат на обслуживание автопарков. Теперь при заключении контракта можно выбрать определенный набор компонентов в соответствии с потребностями парка или вариант «без забот», то есть распространить условия контракта на весь автомобиль целиком.



«Обновится в этом году не только модельная гамма, но и точки продаж. К концу 2018 года 75% дилерских центров в России будут соответствовать стандартам IVECO. Кроме этого, особое внимание будет уделено и индексу удовлетворенности клиентов CSI по послепродажному обслуживанию. И уже сейчас после каждого посещения любой из сервисных станций представители IVECO связываются напрямую с клиентом, чтобы удостовериться, что наши услуги соответствуют ожиданиям владельцев. Мы хотим, чтобы нас воспринимали в качестве надежного делового партнера в мире устойчивого транспорта», — подчеркнул Массимилиано Перри.

