Партнерский материал: Syngenta с лета начнет продажи в России протравителя Vibrance

Компания Syngenta зарегистрировала в России новый комбинированный инсектофунгицид для защиты семян озимой пшеницы и ярового ячменя Вайбранс Интеграл (Vibrance Integral). По словам руководителя направления по защите семян Syngenta Василя Голубки, препарат поступит в продажу с июня 2018 года. «С 1 июня он будет доступен в стране, в это же время мы объявим и цену на препарат», — сказал Голубка.



В основе препарата лежит действующее вещество седаксан — молекула, относящаяся к ингибиторам сукцинатдегидрогеназы SDHI. По словам Голубки, продукт является первым фунгицидом, который разрабатывался специально для использования в качестве средства защиты семян. «В настоящее время практически повсеместно применяется в качестве фунгицидов химический класс триазолы — как для обработки семян, так и обработки растений. У Syngenta — это линейка продуктов Дивиденд, которые компания начала развивать еще в 1990-х годах. Однако сейчас мы решили пойти другим путем, создавая отдельные молекулы для обработки семян. Это позволит предотвратить возникновение резистентности, кроме того, использование разных действующих веществ на разных этапах позволяет добиваться лучшей защиты от патогенов», — пояснил Голубка.



Затраты компании на разработку нового продукта составили более $200 млн. «Вайбранс впервые был выведен на рынок в 2012 году, — рассказывает продакт-менеджер Майкл Файткнехт. — Сначала он появился в Северной Америке — США и Канаде для защиты зерновых агрокультур и сои. И сегодня на рынке зерновых Северной Америки — а это огромный рынок — каждый третий гектар обрабатывается Вайбрансом». Как указано на сайте Syngenta, помимо Северной Америки Вайбранс уже применяется в Австралии, Аргентине, Китае, Франции, Италии, Польше и ряде других стран.



В ближайшие несколько лет Syngenta планирует продолжить выводить Вайбранс как на рынки новых стран, так и для новых культур. В том числе появится препарат для защиты семян сахарной свеклы, риса, хлопка, картофеля, указал Файткнехт. В России в ближайшие три года компания планирует зарегистрировать еще пять продуктов под зонтичным брендом Vibrance, в том числе в 2019 году — для зерновых агрокультур без инсектицидного компонента, в 2020-м — для кукурузы и сахарной свеклы, в 2021-м — для картофеля и сои. Кроме того, компания разработала несколько других продуктов с SDHI-молекулой. «Первый — протравитель, затем появится фунгицид под названием Магнелло, тоже на основе SDHI, но другой молекулы — не седаксан», — объявил он.



Вайбранс Интеграл — комплексный инсектофунгицидный продукт, который имеет в своем составе четыре действующих вещества. Три из них — фунгицидного направления (седаксан, флудиоксонил и тебуконазол) и один инсектицидного (тиаметоксам). Таким образом, заверяют в компании, продукт будет иметь широкий спектр действия, в том числе контролировать трудноискоренимые болезни, такие как фузариозная корневая гниль, резоктаниозная корневая гниль и тифулез, а комбинация седаксана и тиаметоксама одновременно будет давать стимулирующий эффект для развития корневой системы. Проведенные исследования, в том числе в Университете в Пенсильвании, показали, что при применении Вайбранс корневая система растений оказывается до 40% более развитой в сравнении с теми продуктами, которые сейчас существуют на рынке.



Что касается цены, то, как заверяют представители Syngenta, новый препарат будет стоить незначительно дороже нынешних продуктов компании в данной категории. «Syngenta является лидером в обработке семян на российском рынке по объему продаж, поэтому мы приняли решение, что цена не будет высокой. Она будет выше цены, которая есть сейчас на наши продукты, но будет отличаться незначительно — в рамках 5%", — рассказал Голубка.



Syngenta — швейцарский концерн, образованный в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. В июне 2017-го компания была поглощена китайской государственной химической корпорацией ChemChina. Основные направления деятельности Syngenta — производство средств защиты растений, регуляторов роста и семян полевых, овощных и цветочных агрокультур. Представительства открыты в 90 странах мира; в России, согласно собственным данным, Syngenta входит в число трех крупнейших игроков российского рынка высокотехнологичных семян. В 2017 году в Воронежской области было начато строительство Института защиты семян, который станет 13-м подобным учреждением компании в мире. Согласно годовому отчету компании, глобальные продажи в 2016 году составили $12,8 млрд, из которых $9,6 млрд пришлось на средства защиты растений и $2,7 млрд — на продажи семян.

