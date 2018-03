В 2017 году экспериментальные агрохозяйства, с которыми работает один из крупнейших мировых поставщиков СЗР и семян — компания Syngenta — по своей программе «План успешного роста» (The Good Growth Plan), увеличили урожайность выращиваемых агрокультур в среднем на 10,9% по сравнению с показателями 2014 года. Это почти на 50% выше результата, полученного на фермах, не участвующих в эксперименте, но используемых для сравнения. Об этом рассказал гендиректор Syngenta Эрик Фирвальд на форуме «Будущее сельского хозяйства» (Forum for the future of agriculture — FFA-2018), организованном компанией в Брюсселе.



«Syngenta делает большие успехи в реализации программы по увеличению урожайности, используя при этом драгоценные ресурсы более эффективно, безопасно и стабильно», — отметил он. Чтобы достичь этих целей, фермеры работают с экспертами компании, которые помогают внедрять ноу-хау и испытывать новые решения в более чем 1,4 тыс. экспериментальных хозяйствах на 22 агрокультурах в 41-й стране.



Работая над повышением урожайности, большинство ферм использовали пестициды, удобрения и другие составляющие производства более эффективно. Так, эффективность применения пестицидов (в расчете из объема, используемого для получения одного килограмма продукции) в экспериментальных предприятиях с 2014 года выросла на 14,2%. Это почти в три раза лучше, чем средний результат других ферм (4,8%). Анализ выбросов парникового газа показал сокращение на 14% по сравнению с показателем, полученным четыре года назад. «Мы достигли многого за прошедшие четыре года, но мы должны сделать больше, — сказал Фирвальд. — Мы будем продолжать реализовывать наш «План успешного роста» вне текущей модели сельского хозяйства».



Syngenta разработала программу в ответ на призывы ООН противодействовать нарастающей угрозе голода и увеличить производительность сельского хозяйства на 60% к 2050 году. Семилетний «План успешного роста» был представлен в сентябре 2013-го. Тогда компания объявила шесть обязательств по решению глобальной проблемы продовольственной безопасности. Программа содержит конкретные цели повышения эффективности использования ресурсов, омолаживания экосистем и укрепления сельских общин. В частности к 2020 году Syngenta планирует увеличить среднюю урожайность основных агрокультур в мире на 20%, не используя при этом больше земли, воды или других ресурсов; повысить плодородие 10 млн га сельхозугодий, которые находятся на грани деградации, улучшить биоразнообразие на 5 млн га. Кроме того, компания будет уделять внимание самим фермерам: поможет 20 млн мелких сельхозпредприятий увеличить производительность их хозяйств на 50%, обучит 20 млн сельхозрабочих охране труда (особенно в развивающихся странах), и будет стремиться к справедливым условиям труда по всей цепочке поставок.



В России по «Плану успешного роста» идет работа по трем направлениям из шести. Первая цель — к 2020 году нарастить урожайность кукурузы на 10% и подсолнечника на 15% за счет сопровождения продаж, технической поддержки и индивидуальных рекомендаций по применению комплексной программы возделывания агрокультур от Syngenta. Для этого в 2014—2017 годах компания организовала сеть из 42 экспериментальных и 41 контрольных хозяйств. Для повышения урожайности экспериментальные хозяйства приняли индивидуально разработанную программу. Результатом ее действия стал совокупный рост урожайности кукурузы и подсолнечника в экспериментальных хозяйствах на 14% с 2014 по 2017 год.



Второе направление реализации «Плана успешного роста» в России — повышение плодородности сельхозугодий, находящихся на грани деградации. Syngenta помогает хозяйствам Поволжья перейти от традиционной вспашки к минимальной обработке, позволяющей сохранять почву и увеличивать доходы. Проект начался в 2015 году в Самарской области, только на начальном этапе в нем приняли участие семь хозяйств. В сезоне-2014/15 В проект было вовлечено 464 тыс. га. Позже он был расширен на соседние регионы — Саратовскую, Оренбургскую, а также Волгоградскую области. К концу 2017 года в проект было вовлечено 576,5 тыс. га сельхозземель.



Третье направление реализации «Плана успешного роста» в России касается обучения аграриев нормам и правилам безопасного труда. К концу прошлого года в различные программы по обучению в России и Украине было вовлечено более 9 тыс. человек.