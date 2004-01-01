Партнерский материал: Инновации в малотоннажном сегменте: обновление Sprinter Classic

После 5 лет безукоризненной работы автомобиль преобразился внешне и получил расширенное оснащение уже в базовой комплектации. Обновленный Sprinter Classic доступен уже с 1 апреля 2018 г. Автомобиль может похвастаться улучшенным и функциональным дизайном снаружи, сниженным уровнем шума и расхода топлива, более основательным подходом к комфорту водителя и перевозимых грузов.



Обновленный Sprinter Classic оснащен современной 6-ступенчатой МКПП — это нововведение с нетерпением ждали многие клиенты. Благодаря дополнительной передаче (на предыдущем Sprinter Classic установлена 5-ступенчатая МКПП) удалось снизить расход топлива, уровень шума при езде на повышенной передаче, увеличить динамику и в перспективе ресурс двигателя. Так, инженеры Mercedes-Benz добились снижения расхода топлива на 4,7%*. Более того, наличие шестой передачи позволило уменьшения шума на 2 дБ (в сравнении с показателем при аналогичном режиме движения на 5-ой передаче).



Экстерьер автомобиля претерпел серьезные изменения. Звезда Mercedes-Benz украшает только обновленную решетку радиатора, ее уменьшенная стилизованная копия покинет капот. Ранее недоступные даже в качестве опции противотуманные фары стали частью основной комплектации, этот тип фар обеспечивает лучшую освещенность дороги. Новый дизайн бампера позволил установить светодиодные ходовые огни. Он также сделал общий облик Sprinter Classic более современным и динамичным.



Уже в базовой комплектации обновленного Sprinter Classic стали доступны электростеклоподъемники и подогреваемые боковые зеркала с электрорегулировкой, комфортное водительское сиденье с подогревом и удобным подлокотником, указатель внешней температуры. Грузовой отсек теперь обшит панелями из жесткого волокна, установлена подсветка порогов.



Новая модель доступна у всех официальных малотоннажных дилеров Mercedes-Benz с марта этого года. Цена обновленного Sprinter Classic начинается от 1 697 000 рублей с НДС.



О Mercedes-Benz Vans в России



Mercedes-Benz Vans отвечает за экспорт в Россию компактных, средне- и крупноразмерных малотоннажных автомобилей Citan, Vito и Sprinter. В партнерстве с «Группой ГАЗ» подразделение производит Sprinter Classic в Нижнем Новгороде и дизельные двигатели в Ярославле: с 2013 года продано более 22 800 таких автомобилей. Помимо локального рынка, Sprinter Classic экспортируется в Казахстан, Беларусь и Армению.



Благодаря кооперации с российскими кузовопроизводителями на базе малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz локально производятся микроавтобусы, фургоны, рефрижераторы, автомобили скорой медицинской помощи и специальные лаборатории, автолавки, автомобили со спецзащитой, бортовые платформы с различными надстройками и многие другие модификации. Подразделение насчитывает 77 официальных дилерских центров от Калининграда до Владивостока.

