Мероприятие было посвящено итогам деятельности «ДК РУС» в 2017 году в сфере производства, продаж, послепродажного обслуживания грузовых автомобилей Mercedes-Benz и FUSO, а также автобусов Mercedes-Benz и Setra.



В пресс-конференции приняли участие новый генеральный директор ООО «ДК РУС» г-н Андреас Дойшле, финансовый директор Оксана Карахова, заместитель генерального директора г-н Юрген Ольбердинг, директор по продажам и послепродажному обслуживанию марки Mercedes-Benz Герман Гильфанов, директор по продажам и послепродажному обслуживанию грузовых автомобилей FUSO Илья Бочкарев, директор по развитию дилерской сети и проектов г-н Аксель Хоферихтер.







Руководители «ДК РУС» рассказали об успешной деятельности грузового подразделения головной компании Daimler AG, рекордно высоких результатах «ДК РУС» и итогах производства грузовиков Mercedes-Benz и FUSO на заводе в Набережных Челнах в 2017 году, а также о статусе ввода в эксплуатацию завода каркасов кабин.



«За всю историю компании «ДК РУС» не было столь успешного года, как 2017-й, — отметила Оксана Карахова. — Оборот «ДК РУС» увеличился на 131%, прибыль (EbiT) — на 88%. Значительный рост также продемонстрировал бизнес послепродажного обслуживания. Оборот компании по запчастям Mercedes-Benz увеличился на 36%, а FUSO — на 57%".



2017 год стал для «ДК РУС» рекордным за всю историю продаж грузовой техники Mercedes-Benz, которые выросли на 170% по сравнению с прошлым годом. Продажи грузовиков марки FUSO также показали существенный рост — на 37%. Кроме того, в 2017 году на 40% увеличились продажи автобусов марки Mercedes-Benz. «Грузовой автотранспорт Mercedes-Benz демонстрирует значительные темпы роста, поскольку экономика восстанавливается, ситуация на рынке становится более благоприятной, — подчеркнул Андреас Дойшле. — Многие клиенты ранее откладывали покупку новых машин. А теперь появилась возможность обновлять свои автопарки. Когда клиент ориентируется на надёжность, эффективность, экономичность и другие ключевые показатели техники, тогда выбор резонно делается в пользу европейских грузовиков».



Более 70% всех проданных в 2017 году грузовиков Mercedes-Benz и 100% грузовиков FUSO были произведены на заводе в г. Набережные Челны. Всего за время существования завода «ДК РУС» в Набережных Челнах к концу 2017 года было произведено более 23 000 автомобилей: более 14 000 — Mercedes-Benz и более 9 000 — FUSO. Чтобы полностью удовлетворить растущий спрос на технику Mercedes-Benz и FUSO, в августе 2017 года завод перешел на трехсменный график работы. «Относительная стабилизация в российской экономике, рост рынка коммерческого автотранспорта ведут к положительным переменам в индустрии. В этой связи «ДК РУС» ставит перед собой амбициозные цели в отношении производства грузовиков Mercedes-Benz и FUSO, которое полностью соответствует высочайшим европейским стандартам качества», — рассказал Юрген Ольбердинг.



В прошлом году в Набережных Челнах также завершилось строительство нового заводского корпуса, предназначенного для выпуска каркасов кабин. В данный момент осуществляется его оснащение необходимой техникой и аппаратурой. Старт производства запланирован на 2019 год. Площадь нового завода составляет 59 600 кв. м, производственная мощность — 55 000 кабин в год.



ООО «ДК РУС» уделяет большое внимание формированию прямого контакта с транспортниками, эксплуатирующими технику Mercedes-Benz, и постоянному расширению географии присутствия. В прошлом году дилерская сеть грузовых автомобилей Mercedes-Benz пополнилась тремя новыми авторизованными дилерскими центрами, построенными в соответствии с немецкими стандартами качества Daimler AG. В дальнейших планах — не только количественное, но и качественное расширение сети: повышение сервисных партнеров до ранга дилеров и др.



«Мы довольны результатами ушедшего года и с оптимизмом смотрим в будущее. ООО «ДК РУС» по итогам 2017-го является финансово независимой, динамично развивающейся компанией, которая инвестирует в новейшие технологии, высококвалифицированный персонал и уникальный продукт — грузовики Mercedes-Benz и FUSO, — подчеркнула Оксана Карахова. — Стремясь к лидирующим позициям в «большой семерке», мы продолжаем инвестировать в крайне важный для нас российский рынок и предлагаем именно тот продукт, который соответствует запросам современного клиента и рынка в целом».

