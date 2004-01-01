В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по аграрным вопросам Батор Адучиев, помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амирханов, генеральный директор Национального союза производителей говядины, исполнительный директор Национальной Ассоциации скотопромышленников Роман Костюк, председатель Правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко и другие почётные гости.



В этом году в выставке «Молочная и мясная индустрия» приняли участие 237 компаний из 25 стран мира, из них российских компаний — 154. Общая площадь экспозиции превысила 10 000 кв. метров.



За 4 дня работы выставки её посетили 7 759 специалистов пищевой, молочной, мясной отраслей и предприятий общественного питания из 74 регионов России и 38 зарубежных стран. Это на 8,5% больше посетителей, чем в прошлом году.



В этом году на выставке впервые в рамках раздела племенной продукции были представлены племенные животные — козы нубийской, альпийской и зааненской пород. Эксклюзивный партнер зоны демонстрации племенных животных — компания «ДеЛаваль» — представила новейшее оборудование для доения, взвешивания и бонитировки коз. Во время работы выставки было проведено 10 мастер-классов с животными по доению, содержанию и взвешиванию, в общей сложности мастер-классы посетило более 500 человек.



Вновь состоялись «Дни фермера», традиционно вызывающие особый интерес как со стороны участников выставки, так и со стороны посетителей. С каждым годом число посетителей «Дней фермера» растёт, в этом году их количество составило 1031 человек — животноводы, фермеры, владельцы личных хозяйств и представители крупных агрохолдингов и агрофирм.



Деловая программа выставки «Молочная и мясная индустрия» 2018 года была максимально насыщена событиями и позволяла специалистам получить большой объём знаний о новых тенденциях в животноводстве, обменяться опытом и расширить деловые связи.



За 4 дня работы выставки с большим успехом прошли 47 мероприятий — конференции, семинары и круглые столы с участием 203 докладчиков-экспертов. Беспрецедентным стало и количество посетителей деловых мероприятий этого года — 2 507 человек.



В ходе пленарных заседаний Молочного и Мясного форумов выступили директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, академик РАН Харон Амерханов, генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк, директор ФГБНУ «ВНИИплем», академик РАН Иван Дунин, генеральный директор ГК «Заречное» Сергей Ниценко, генеральный директор «Оренбив» Марино Курра, директор ФГБНУ «ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН», д. б.н. Сергей Мирошников, председатель совета директоров ГК «Зерос» Николай Бобин, председатель Правления Союзмолоко Андрей Даниленко, исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов, начальник отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Надежда Раева, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Татьяна Никитина, заместитель генерального секретаря Молочной Ассоциации Китая, профессор Лю Лин и другие эксперты.

