Партнерский материал: Престижный мировой студенческий конкурс в области сельскохозяйственных наук объявил региональных финалистов премии «Молодой Учёный Alltech»

Через несколько недель студенты аграрных колледжей и университетов по всему миру сразятся за шанс получить наивысшую награду за их инновационные исследования. Со всех регионов мира были отобраны финалисты конкурса «Молодой Учёный Alltech 2018» (Alltech Young Scientist, AYS) — крупнейший мировой конкурс в области сельскохозяйственных наук для студентов и выпускников ВУЗов. Пул программы, проводимой уже 13 год подряд, включает номинантов из 83 университетов из 28 стран.



Региональные финалисты примут участие в Неделе Открытий Программы Молодой Учёный Alltech, сопряженной с конференцией ONE: «Конференция Идей Alltech» (ONE18), которая пройдет 20 — 22 мая в Лексингтоне, штат Кентукки, где они представят свои исследования перед комиссией международного жюри. Они также получат возможности для развития лидерских навыков, карьерного наставничества и нетворкинга. Призовой фонд включает полностью финансируемую позицию на соискание степени Кандидата наук и премию в размере 5,000 долларов США для победителя-студента ВУЗа, а также полностью финансируемую позицию на соискание постдокторской степени и премию в размере 10,000 долларов США для победителя-выпускника ВУЗа.



Региональными финалистами-выпускниками конкурса «Молодой Учёный Alltech» и темами их работ являются:



- Янли Лиу, Северо-западный Университет Лесного и Сельского хозяйства, Китай: «Метаболомика и протеомика раскрывают влияние фолевой кислоты на липидный метаболизм в первичных гепатоцитах кур (Фолевая кислота регулирует липидный метаболизм при помощи инсулиноподобного фактора роста-2, IGF2»



- Мойзес Поли, Федеральный университет штата Санта Катарина, Бразилия: «Интеграция тихоокеанской белой креветки и тиляпии нильской в систему биофлок при различных плотностях популяции рыб»



- Зили Гао, Университет Массачусетса в Амхерсте, США: «Белок теплового шока 70 (HSP 70) — новейшая цель нобилетина и его метаболитов в подавлении рака толстой кишки



- Сахид Салами, Университет Катании, Италия, в настоящее время посещает Национальный университет в Корке, Ирландия: «Мука из испанского артишока как новейший вид корма: влияние на показатели у ягнят, функционирование кишечника и качество мяса»



Региональными финалистами-студентами премии «Молодой Учёный Alltech» и темами их работ являются:



- Евгений Ремизов, Саратовский государственный аграрный университет, Россия: «Антимикробные пептиды как основа разработки нового антимикробного лекарства»



- Шенфей Лонг, Китайский сельскохозяйственный университет, Китай: «Добавление в рацион микроводорослей, обогащенных ДГК (докозагексаеновая кислота) улучшает характеристики животного, состав сыворотки крови, качество туши, антиоксидантный статус и жирно-кислотный состав у бройлеров»



- Жуан Бол, Университет EARTH, Коста Рика: «Оценка продуктов с индуцированной резистентностью для улучшения здоровья корневой системы и контроля над паразитическими нематодами растений при коммерческом выращивании бананов»



- Рональд Тротта, Университет Кентукки, США; в настоящее время посещает Государственный университет Северной Дакоты, США: «Влияние вида и количества энергетической добавки на переваримость клетчатки и выработку метана in vitro в рационах, основанных на овсянице тростниковой»



«Конкурс «Молодой Учёный Alltech» предоставляет уникальный опыт для лучших и блестящих умов следующего поколения лидеров сельскохозяйственной науки», говорит Доктор Карл Доусон, вице-президент и главный научный сотрудник Alltech. «Региональные финалисты представят свои исследования мировой аудитории, а победители — студенты и выпускники — получат возможность стать частью нашей глобальной команды.»



Для получения дополнительной информации о конкурсе «Молодой Учёный Alltech», посетите сайт AlltechYoungScientist.com и подписывайтесь на нашу страницу в Facebook Alltech Education Facebook page .

