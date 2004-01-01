В этом году перед членами жюри конкурса iF Design Award, в состав которого входят 63 эксперта в области дизайна, стояла нелегкая задача: им предстояло выбрать призеров из 6402 заявленных участников из 54 стран. В категории «Автомобили, транспортные средства, велосипеды» высокую оценку в очередной раз получил автобус компании MAN и его удачное дизайнерское решение. Новый MAN Lion’s Coach удостоен награды iF Design Award — 2018, вручение которой состоится 9 марта на торжественной церемонии в Мюнхене. «Мы очень рады, что MAN Lion’s Coach получил эту награду, учитывая, что в числе заявок было большое количество выдающихся проектов, — отметил Штефан Шёнхер (Stephan Schönherr), вице‑президент по дизайну автобусов MAN Truck & Bus. — Это решение свидетельствует о признании нового дизайна туристического и междугородного автобуса».



Прежде всего производят впечатление не теряющие своей актуальности пропорции и современный язык форм. Новый дизайн передней части кузова, характерная задняя и боковая части придают MAN Lion’s Coach неповторимый внешний вид. Особое внимание дизайнеры уделили четкому разделению функциональных зон: рабочее место водителя, пассажирский, багажный и моторный отсеки. Кроме того, внимание привлекают новые полностью светодиодные фары головного света. Особенно примечательны новые дневные ходовые огни фирменного дизайна, которые функционируют также в качестве указателей поворота. Не оставляет равнодушным и дизайн салона MAN Lion’s Coach: сплошная светодиодная лента освещает потолок теплым белым светом, что гарантирует комфортное освещение. Новая концепция цветов и отделки предусматривает использование более светлых и свежих оттенков для создания изысканной и приятной атмосферы в салоне. Благодаря увеличению габаритной высоты и длины багажных полок в направлении передней части в салоне обеспечивается ощущение свободного внутреннего пространства как для пассажиров, так и для водителя.



Новый MAN Lion’s Coach, впервые представленный общественности в 2017 году на выставке Busworld в Кортрейке, поражает не только своим ярким дизайном. Этот туристический автобус, оснащенный многочисленными ассистирующими системами, обеспечивает максимальный уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Кроме того, он отличается повышенной эффективностью благодаря аэродинамическим качествам, улучшенным на 20% по сравнению с предшествующей моделью. «Это доказывает, что продуманный дизайн, так называемый Smart Edge Design, способствует повышению эффективности», — подчеркивает Шёнхер.



Премия iF Design Award вручается с 1953 года. При выборе победителей жюри руководствуется строгими критериями, среди которых внешнее оформление и форма продукта, новизна и актуальность, эргономичность, функциональность и экологичность. «Награда считается всемирно признанным знаком качества в области дизайна, и удостаиваются ее лишь несколько продуктов в год. Тот факт, что наша компания в третий раз подряд стала победителем, свидетельствует об инновационном характере и высоком качестве наших автобусов», — заявил Шёнхер. В 2016 году премия iF Design Award была вручена автобусу MAN Lion’s Intercity, а в 2017 году — NEOPLAN Tourliner. Туристический и международный автобус MAN Lion’s Coach стал третьим обладателем этой награды.

