Организаторами выступили группа компаний «АГРОЭКО» и компания «Genesus Inc». Конференция проводилась с целью презентации и обсуждения преимуществ канадской генетики Genesus.



Genesus Inc обладает крупнейшим независимым зарегистрированным поголовьем чистопородных свиней в мире. У нее самые высокие объемы экспорта свиней в Россию по сравнению с другими компаниями. Она занимается селекционной работой, направленной на здоровье, качество мяса, скороспелость и плодовитость уже на протяжении 20 лет. На сегодня племенная работа по программе Genesus ведется в 7 странах мира, а товарное производство охватывает 14 стран.



Врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, открывая мероприятие, отметил, что из 331 тысячи тонн всего мяса, производимого в области, свинина составляет 170 тысяч тонн. АГРОЭКО является основным ее производителем (67%) и в ближайшие годы увеличит объемы реализации. Он также подчеркнул важность создания собственной селекционно-генетической базы для области и тот факт, что для России целесообразно перенимать канадский опыт развития АПК в силу климатических особенностей, а также активного развития крупных агропредприятий.



В ходе своего выступления президент Genesus Inc Джим Лонг рассказал о тенденциях мирового рынка свинины. Он заметил: «На сегодняшний день свинина составляет 44% всего мяса в мире. Прогнозируется, что к 2050 году человечество станет ее потреблять вдвое больше, в связи с чем число свиноматок достигнет 80 млн. Потребление и производство — вот, что определяет стоимость продукции. В России цена на свинину падает, сейчас она составляет около 85 руб./кг в живом весе. При этом потребление свинины в России сегодня составляет порядка 25 кг на душу населения в год, что значительно меньше, чем в Европе и Америке, где это значение выше 40 кг. С учетом перспективы снижения цен, потребление будет расти». Малоэффективные производители не смогут выдержать в будущем экономического давления. Конкуренция на рынке приведёт к совершенствованию производств, включая используемую генетику. Сегодня можно с уверенностью заявить, что Genesus сделала правильный выбор в пользу российского партнера — АГРОЭКО. Имеющиеся результаты подтвердили профессионализм сотрудников, высокую культуру производства, включая беспрецедентную систему биобезопасности, разработанную и внедренную на площадках компании. Genesus и АГРОЭКО взаимодействуют сейчас как равноценные партнеры. Genesus подтверждает, что поголовье АГРОЭКО идентично канадскому.





Доклад президента Genesus Джима Лонга о тенденциях мирового рынка свинины



Вопрос методов и целей генетического совершенствования поголовья животных раскрыл специалист Genesus Павел Трефилов. Он пояснил, что выбор генетики определяет конкурентное преимущество предприятий. То есть основополагающим принципом свиноводческой отрасли является эффективное использование генетического потенциала животных. Соответственно, для успешного ведения работы по межпородному скрещиванию компании, реализующие генетику, должны располагать неограниченным количеством семейств и линий всех пород, используемых в генетической пирамиде. Кроме того, чем больше вариативность этих семейств и линий, тем меньше вероятность проявления инбридинга. По его словам, канадская генетика Genesus обладает рядом преимуществ: скорость роста, статус здоровья и многоплодие. Так, свиньи достигают убойных кондиций за более короткий промежуток времени за счет высокого среднесуточного привеса (свыше 1 кг), что в свою очередь позволяет продуктивнее использовать помещения предприятий. Также благодаря хорошей конверсии на откорме — 2,7 при больших весовых нормах в 127 кг — животные Genesus могут потреблять более дешевые корма, содержащие пониженный уровень лизина и общего белка, без потери производственной результативности. Крепкое здоровье свиней приводит к снижению отхода нетоварного поголовья.



Группа компаний «АГРОЭКО» сумела объединить достижения высокопродуктивной генетики Genesus и свою культуру производства, создав современный, высокотехнологичный и эффективный кластер свиноводческих комплексов на генетике Genesus. АГРОЭКО обладает чистопородным поголовьем свиней всей генетической пирамиды Йоркшир, Ландрас и Дюрок, которые набирают 8 кг живого веса к отъему, имеют 600 г среднесуточного привеса за период доращивания, что составляет около 40 кг живого веса в возрасте 72 дней. Все это позволяет получить товарную свинью весом 127 кг уже на 168−170 день. С 2017 года реализует семенной материал хряков всех трех пород, который производится селекционно-генетическим центром (СГЦ). Информация, полученная с помощью оборудования электронного замера объемов потребления корма, а также результаты ультразвукового сканирования толщины шпика и глубины мышцы позволяют провести точную селекцию и отобрать самых быстрорастущих и рентабельных свиней. Genesus курирует работу АГРОЭКО по существующим в компании стандартам. При этом индексы BLUP животных, выращенных в АГРОЭКО, глобально влияют на общемировые индексы Genesus.





Владимир Маслов, Виктор Логвинов, Джим Лонг и Саймон Грей перед началом конференции (слева направо)



Председатель совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов подчеркнул: «В прошлом году наши площадки достигли 3,75 тонны товарного мяса на одну свиноматку. Этот показатель лучший и по российским меркам, и по европейским. Комплекс на 4900 свиноматок выходит на 18 тысяч тонн продукции, а количество живорожденных поросят — более 16. Кроме того, нами реализованы технические, технологические и организационные меры для того, чтобы обеспечить высочайшие стандарты биобезопасности. Все эти достижения имеют непосредственное отношение к генетике, кормлению, условиям содержания. Мы уделяем большое внимание производственной эффективности. Именно поэтому — после тщательных оценок и обдумываний — мы решили связать свое будущее с Genesus».



Особенности селекционной деятельности также вошли в повестку дня. По словам главного зоотехника-селекционера АГРОЭКО Евгении Лихомановой, для достижения генетического прогресса на площадках компании осуществляется замена маточного стада и хряков не менее 120 и 130 процентов в год соответственно. Интенсивность селекции по хрячкам составляет 2%, а по свинкам — 12,5%. Кроме того, для поддержания вариативности популяции стада количество осеменений, проводимых хряком, ограничивается (не более 20). «Для получения достоверных результатов по генетике мы сканируем 100% чистопородных животных и проводим отбор ремонтного молодняка по индексам (с учётом результатов тестирования), экстерьеру, количеству и качеству сосков», — заметила Евгения Лихоманова.







«С компанией «АГРОЭКО» мы работаем уже более полутора лет. Мы поддерживаем ее планы по производству качественной генетики в России, которая будет конкурентоспособной на мировом рынке. Чтобы быть лидерами в свиноводстве, нужно использовать самые лучшие технологии. Агроэко и Genesus как раз этим и занимаются. Они создают продукт, который позволяет увеличивать прибыльность», — заключил Джим Лонг.



Данная научно-практическая конференция сохранит свою актуальность и в дальнейшем, поэтому будет проводится ежегодно. Она выступила активной дискуссионной площадкой для обмена опытом профессионалов свиноводческой отрасли. На ней присутствовало более 50 участников из 14 регионов России и стран ближнего зарубежья. Результатом стал возросший интерес к приобретению генетического материала Genesus, произведенного компанией «АГРОЭКО» при непосредственном участии канадских партнеров.

