Партнерский материал: Агрокомпании встретились со стартапами в ходе конференции и питч-сессии, посвященной AgroTech

5 апреля 2018 года во ФРИИ прошла конференция и питч-сессия, посвященная AgroTech. На площадке конференции состоялась дискуссия с представителями крупнейших российских и международных компаний сферы сельского хозяйства — «РусАгро», «АгроТерра», Bayer и Cargill, «Дамате» и питч-сессия (5-ти минутное выступление) стартапов, разрабатывающих решения в сфере сельского хозяйства. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Орловской области и Донского государственного технологического университета. Партнером мероприятия выступила Торгово-промышленная палата РФ. Участники встречи обсудили, какие инновации нужны крупному бизнесу и какие решения стартапов могут быть востребованы.



В ближайшие несколько лет Фонд планирует усилить свою долю венчурного рынка в сфере AgroTech. В инвестиционном фокусе ФРИИ — технологии управления поставками, роботы и различное оборудование, включая дроны, farm-менеджмент, сенсоры, IoT (интернет вещей) и биотехнологии.



На участие в питч-сессии во ФРИИ поступило 60 заявок от AgroTech-стартапов. Отбор прошли 10 компаний — iFarm, AQUAL, УрбаниЭко, АгроМон, Агродронгрупп, Veoly, R-SEPT, AgroAi, Avrora-robotics, Магротек, презентовавшие представителям агро-компаний свои технологии и получили обратную связь от игроков рынка.



Сергей Негодяев, директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ, поделился мировыми трендами развития рынка AgroTech и видением развития этого технологического рынка в России. «Объем венчурных сделок AgroTech и смежных направлений в 2016 году на мировом рынке составил 3,2 млрд долларов. Последние 5 лет рынок растет, как и число сделок в этом сегменте», — пояснил Сергей Негодяев. «Российский AgroTech только начал развиваться и венчурные сделки пока единичны. Однако наши предприниматели создают конкурентные решения, внедрение которых может позитивно повлиять на эффективность агрокомпаний». Согласно аналитике Harvard Business Review наиболее высокий рост показывают компании не с самой высокой оснащенностью инфраструктурой, а быстрее внедряющие прорывные решения стартапов и обладающие конкурентными компетенциями в сфере инноваций.



«Мы рассматриваем стартапы с готовым продуктом, которые помогут нам снизить затраты и повысить эффективность. Нас интересует все, что связано с контролем и анализом жизнедеятельности животных, технологии повышения эффективности мясоперерабатывающих производств. В сфере растениеводства нам интересны решения с цифровым анализом почвы (датчики увлажнённости, химический анализ), технологии контроля расходов товарно-материальных ценностей на поле (что и куда загрузили, количество действующего вещества в почве); анализ космоснимков для расчета показателей», — рассказал Кирилл Алифанов, ИТ-директор ООО «РусАгро».



Представили растениеводства заинтересованы в постоянном повышении эффективности бизнеса с помощью новых технологий. Станислав Шишов, директор по инновациям Группы компаний «АгроТерра» заявил: «На своих индустриальных экспериментальных хозяйствах мы проводим испытания новых агротехнологий, тестируем предложения от стартапов и других инновационных компаний. Лучшие из решений — масштабируем на производственных полях. Мы готовы работать с разработчиками в сфере «больших данных» и моделирования в растениеводстве».



Заместитель генерального директора ООО УК «Дамате» Станислав Варич пояснил, что компания заинтересована в интеграции инновационных решений при процессе выращивания животных, в том числе с применением предиктивной аналитики и Big Data, технологии компьютерного зрения и повышении эффективности в переработке продукции.



Денис Серегин, глава направления Digital Farming в компании Bayer рассказал о приоритетах в работе со стартапами в области цифрового земледелия: «Bayer активно взаимодействует с перспективными стартапами — профессионалами в агрономии и IT, в том числе и на условиях приобретения их технологий. Нас интересуют разработки, своевременно информирующие фермера о ситуации, угрозах на полях и решения, которые помогут им эффективно использовать ресурсы. Digital Farming-стартапы в России могут подать заявку на участие в программе Grants4Apps и получить экспертное сопровождение от Bayer».



Несколько компаний — игроков агро-рынка проявили интерес к запуску совместных пилотов с компаниями и рассматривают эту возможность.



Ранее ФРИИ принял решение инвестировать в компанию «Агросигнал» (ООО «Инфобиз») 100 млн рублей. Фонд вкладывает в стартапы от 2,5 до 324 млн рублей взамен на долю растущей IT-компании. Ежегодно около 100 стартапов получаю инвестиции Фонда. Заявки на участие в акселерационных программах ФРИИ можно подать на сайте ФРИИ .

