Партнерский материал: «ФосАгро-Регион» откроет 23-й дистрибуционно-логистический центр

Крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») купила актив для создания нового дистрибуционно-логистического центра (ДЛЦ) «ФосАгро-Ставрополь» в Светлограде (Ставропольский край), он станет вторым в регионе. Емкость хранения удобрений в регионе увеличится с 25 тыс. т до почти 45 тыс. т. Инвестиции в проект 2018−2019 годах, по данным пресс-службы компании, превысят 100 млн руб. Запуск дистрибуционно-логистического центра позволит «ФосАгро-Ставрополь» увеличить объемы поставок на более чем 25 тыс. т уже в этом году. Учитывая положительную динамику потребления минеральных удобрений в регионе, потенциал Светлоградского ДЛЦ оценивается в 50 тыс. т агрохимической продукции в год.



«Внутренний рынок — неизменный приоритет для «ФосАгро». За последние шесть лет поставки «ФосАгро» российским аграриям выросли более чем в три раза — с 0,85 млн т в 2011 году до 2,34 млн т в 2017-м, — подчеркнул гендиректор компании Андрей Гурьев. — В прошлом году сеть открыла ДЛЦ в Брянской области и представительство в Сибирском федеральном округе».



По мнению замгендиректора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергея Пронина, правильность стратегии применительно к Ставропольскому краю, подтверждается наличием законтрактованных объемов продукции, которую предстоит отправить на Светлоградский ДЛЦ для последующей доставки в центральные районы края. В 2017 году «ФосАгро-Ставрополь» увеличила объем поставок минеральных удобрений аграриям региона на 15% до более чем 200 тыс. т, из которых почти две трети приходятся на сложные и фосфорсодержащие удобрения. «Прямой охват Светлоградским ДЛЦ всей центральной части Ставрополья не только снизит зависимость сельхозпроизводителей от трейдеров и перекупщиков, но и будет способствовать стабилизации цен, — отметил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — В свою очередь организация межсезонного завоза продукции позволит снять вопрос возможной нехватки минеральных удобрений в центральных районах Ставропольского края в период весенних полевых работ».



Сейчас компания реконструирует производственные площади, переоборудует их для хранения и отгрузки различных минеральных удобрений. Поставки законтрактованных объемов фосфорсодержащих удобрений со Светлоградского ДЛЦ начнутся после завершения первого этапа реконструкции в конце мая.



Дочерние компании «ФосАгро-Регион» работают во всех основных сельскохозяйственных регионах России и поставляют продукцию в 67 регионов страны. С запуском ДЛЦ в Светлограде число собственных ДЛЦ сети в регионах достигнет 23. По итогам 2017 года объем поставок «ФосАгро-Регион» на внутренний рынок вырос на 12,3% до 2,34 млн т.



Группа «ФосАгро» — крупнейший европейский производитель фосфорсодержащих удобрений, крупнейший мировой производитель фосфорного сырья, входит в тройку ведущих производителей аммофоса и диаммонийфосфата (по мощностям производства, данные IFA). Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира.

